القصبي يشيد بمسلسل على "نتفليكس" يتحدث عن الشطرنج

عبر الفنان السعودي، ناصر القصبي، عن إعجابه الشديد بمسلسل تلفزيوني يعرض على شبكة "نيتفلكس" الأمريكية.

وأكد القصبي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن العظمة في مسلسل "The Queen’s Gambit" هو أن لا يحتوي على حكاية تقليدية أو سرد روائي، وإنما يركز فقط على لعبة الشطرنج.

وقال: "المخرج الرائع ومؤلف العمل سكوت فرانك حقق المستحيل في جعل هذا الموضوع الصعب دراميا والرفيع محل تشويق بأدواته الفنيه الساحره بدون تكلف".

ولفت ناصر القصبي إلى أن "The Queen’s Gambit" مسلسل "كسر الدنيا"، بحسب تعبيره، في إشارة منه إلى تحقيقه نجاحا ساحقا.

مسلسل ( كسّر الدنيا) كما نقول بلغتنا تعبيراً عن النجاح الكبير

يدور حول لعبة الشطرنج

العظمه فيه أن لا حكايه تقليديه أو سرد روائي فقط شطرنج . المخرج الرائع و مؤلف العمل سكوت فرانك حقق المستحيل في جعل هذا الموضوع الصعب درامياً و الرفيع محل تشويق بأدواته الفنيه الساحره بدون تكلف pic.twitter.com/UeykrBuZUG — ناصر القصبي (@algassabinasser) December 19, 2020

​وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت مؤخرا أن​ ناصر القصبي، يستعد للعودة مجددا بعمل كوميدي في شهر رمضان المقبل 2021 عبر شاشة "إم بي سي"، ويشاركه في المسلسل راشد الشمراني وإلهام علي وبشير غنيم وحبيب الحبيب.

وقالت إن "عودة القصبي إلى الكوميديا في رمضان عبر شاشة "إم بي سي" تأتي بناء على طلب من مالك القناة الشيخ وليد الإبراهيمي الذي يصر على عودته بعمل كوميدي يعرض في الفترة الذهبية وهي بعد الإفطار على المحطة، وهو الوحيد القادر على حصد نسبة مشاهدة عالية".

وأوضحت أنه "بناء على ذلك، فإن الجزء الثالث من "مسلسل العاصوف"، والذي يتم العمل على إنهاء تصويره لن يعرض في رمضان 2021، وسيتم عرضه خارج رمضان على تطبيق "شاهد".