امرأة تصنع "الدباديب المحشية" من ملابس الموتى... صور

تقوم امرأة في بوليفيا بتصنيع دُمى محشية من ملابس الأقارب المتوفين، لمساعدتهم على تخطي معاناتهم في خسارة موتاهم.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، تقضي ماري ماكينز حوالي ست ساعات في تصميم وخياطة كل لعبة.

وقالت ماكينز لقناة "مير 24" الروسية: "هذه أفضل طريقة للاحتفاظ بذكرى شخص توفي وخاصة إذا كان طفلا. وحتى يمكن أن تكون هذه الألعاب بديلاً عن أحد أفراد الأسرة الأحياء المسافرين بعيدًا لفترة من الوقت".

وأشارت ماكينز إلى تلقيها طلبات بتصنيع الألعاب من أغراض تعود لحيوانهم الأليف المحبوب.