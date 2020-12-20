محمد الشرنوبي وزوجته يعلنان إصابتهما بكورونا... وتركي آل الشيخ يعلق

أصيب المطرب والممثل المصري، محمد الشرنوبي، وزوجته، راندا رياض، بفيروس "كورونا" المستجد.

وأعلن الشرنوبي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس السبت، أنه أجرى مسحة "كورونا" وكانت نتيجتها "إيجابية"، لكن خفت أعراضه وبدأت حالته الصحية في التحسن.

عملت مسحة كورونا و طلعت ايجابي

و الحمدلله الاعراض خفت و اتحسنت جداً — محمد الشرنوبي (@Sharnouby) December 19, 2020

فيما نشرت زوجة الشرنوبي، راندا رياض، بيانا مماثلا لصيغة زوجها، عبر خاصية "الستوريز" على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

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وتمنى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، لمحمد الشرنوبي الشفاء، قائلا له: "ألف سلامة وإن شاء الله نطمئن عليك".

الف سلامه وان شاءالله نطمن عليك🙏🏻 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 19, 2020

كما غردت الفنانة الإماراتية أحلام لمحمد الشرنوبي: "ألف سلامة عليك".

الف سلامه عليك 🌹🙏🏻 — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) December 20, 2020

​واحتفل محمد الشرنوبي بزفافه على راندا رياض في شهر يونيو/ حزيران، وهي مديرة أعمال الفنانة المصرية، أنغام.

يشار إلى أن العديد من الفنانين العرب والعالميين أعلنوا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد وشفوا منه، من أبرزهم ميس حمدان وإيمان العاصي وأحمد داوود وزوجته علا رشدي ونجم "بوليوود" أميتاب باتشان.