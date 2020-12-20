ما سبب ظهور الدخان الأبيض المائل إلى البني من "شكمان" السيارة؟

يلاحظ أصحاب السيارات ظهور دخان من محركة السيارة عند تشغيلها قد يتوقف بعد لحظات وقد يستمر، وتكون الحالة الثانية ناتجة عن مشكلة فنية في محرك السيارة.

ونشرت "بوابة الأهرام" المصرية، تقريرا أوردت فيه تفاصيل عن أسباب خروج الدخان من شكمان السيارة، مشيرة إلى أن السبب الرئيسى في ذلك هو مكابس المحرك.

ولفت التقرير إلى أن المكابس هى عبارة عن حلقات مثبتة على محيط الكبس تقوم بفصل حجرة الاحتراق عن غلاف عمود الدوران، الذي يحرك إطارات السيارة، مشيرة إلى أن الاستهلاك أو سوء الاستخدام وقلة الصيانة من العوامل التي تؤدي إلى تآكل هذه بمرور الزمن.

وتابع: "عندما تتآكل تلك الحلقات يمكن للوقود والهواء أن يمتزج مع الزيت ويؤدي إلى تخفيفه، وهو يؤدي إلى تقليل قدرة الزيت على تبريد المحرك وبالتالي تضرره مع الوقت.

وأوضح التقرير أنه في حال تآكلت الحلقات بشكل كبير فإنها ستسمح للزيت الموجود في سطح عمود الدوران بالدخول إلى حجرات الاشتعال، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يتسبب في حرق الزيت وظهور الدخان الأبيض المائل إلى اللون البني من شكمان السيارة.

ونوه التقرير إلى ضرورة فحص السيارة والتأكد من سبب الدخان إذا كان يخرج من الشكمان بصورة مستمرة، ولا يتوقف بعد الدقائق الأولى من التشغيل، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن محرك السيارة يوجد به حلقات متآكلة تستوجب تدخل الفنيين الميكانيكيين للتعامل معها، بينما يقتصر الأمر على ضبط الصمامات فقط إذا كان الدخان يتوقف بعد دقائق من خروجه.