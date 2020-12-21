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    قائد شرطة دبي السابق، ضاحي خلفان

    أثار جدلا واسعا... ضاحي خلفان يتبرأ من الانتساب للعرب في حالة واحدة

    © AFP 2020 / KARIM SAHIB
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    فجر الفريق ضاحي خلفان القائد السابق لشرطة دبي موجة من الجدل، بعد إعلانه عن حالة يمكن فيها أن يتبرأ من الانتساب للعرب.

    وقال خلفان في تغريدة بحسابه على تويتر "إذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا أتبرأ من الانتساب إلى العرب".

    وفجرت التغريدة موجة من ردود الفعل تراوحت بين التأييد لوجهة نظر خلفان واعتبارها حقيقة مسلم بها، وبين الاستنكار الواصل حد الغضب لدى قطاع واسع من اليمنيين والعرب.

    واعتبر أحد المغردين أن القول بأن اليمن هو أصل العرب "كذبة"، مضيفا "حتى وإن صدقت فليس المقصود بها ما يعرف جغرافيا باليمن حاليا، فقد كان المؤرخون في قديم الزمان يقسمون الجزيرة العربية إلى قسمين يمن (جنوبا) وشام (شمالا) فكلما اتجهت جنوبا يمن وكل ما اتجهت شمالا شام وهكذا".

    وذهب آخر إلى أن "اليمن جغرافيا من يمين الكعبة إلى نهاية جزيرة العرب جنوبا وليست ما يسمى باليمن الحالي فقط".

    وقال ثالث: "أعتقد اليمنيين الأصليين جزء من العرب ولكن ليس اليمن هي أصل العرب".

    وأعرب رابع عن وجهة نظره قائلا: "لنكن منصفين ونتكلم بشفافية صحيح أصل العرب من اليمن ولكن جميعهم هاجروا من اليمن منذ زمن قديم ولم يبقى أحد منهم في اليمن فمنهم من هاجر إلى الجنوب العربي (جنوب اليمن حاليا) وإلى ساحل عمان والبعض هاجر إلى الحجاز ونجد وشمال الأردن وأجزاء من العراق واستوطنوا هذه المناطق".

    وكتب آخر: "العرب ينتمون الى ابو العرب اسماعيل الذي نزل في مكة الطاهرة ولم ينزل في صعدة حتى ننتسب اليهم".

    في المقابل، استنكر البعض ما أورده خلفان في تغريدته، وذكره أحدهم، بمقوله منسوبة لمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قال فيها "من ليس يمني ليس عربي".

    وكتب أحد المعلقين: "العروبة...ليست (لبس) العقال والدشداشة!! ولا (التحدث) باللغة العربية، ولا(السكن) في دولة عربية، بل هي كالإيمان والعاطفة والإحساس والميل الفطري مكانها (القلب) وليس (العقل)، والذي يسكن تكساس في أمريكا ويتكلم الإنكليزية فقط ويلبس اللباس الغربي وقلبه (يميل) للعرب فهو عربي".

    وقال آخر، مخاطبا ضاحي خلفان: "كلامك يفهم أنه عنصري مقيت حتى لو ينسب العرب إلى اليمن، كلامك يفهم أنه استحقار لليمن..إذا كنت تعتقد أن أصل العرب من البحرين وليس من اليمن على سبيل المثال تستطيع أن تقول مع احترامي لليمن لكن الدلائل تشير أن أصل العرب من البحرين وهذة الطريقة السليمة والصحيحة أما طريقتك معيبة بحقك".

    واتهم مغرد القائد السابق لشرطة دبي، بالاستهزاء باليمن عن عمد وقصد.

    واعتبر أحد المعلقين أنه "لو يكشفون بعض العربان بتقنية الحمض النووي (DNA) لوجدنا الكثير منهم هنود وإيرانيين".

    وبين الحين والآخر تثير تغريدات الفريق ضاحي خلفان موجة من الجدل على تويتر، كان آخرها دعوته إلى تملك الإسرائيليين أراضي في الدول العربية، وتملك العرب أراضي في إسرائيل.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    العرب, اليمن, ضاحي خلفان
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