أثار جدلا واسعا... ضاحي خلفان يتبرأ من الانتساب للعرب في حالة واحدة

فجر الفريق ضاحي خلفان القائد السابق لشرطة دبي موجة من الجدل، بعد إعلانه عن حالة يمكن فيها أن يتبرأ من الانتساب للعرب.

وقال خلفان في تغريدة بحسابه على تويتر "إذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا أتبرأ من الانتساب إلى العرب".

اذا كان العرب ينتسبون إلى اليمن فأنا اتبرأ من الانتساب إلى العرب. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 21, 2020

وفجرت التغريدة موجة من ردود الفعل تراوحت بين التأييد لوجهة نظر خلفان واعتبارها حقيقة مسلم بها، وبين الاستنكار الواصل حد الغضب لدى قطاع واسع من اليمنيين والعرب.

واعتبر أحد المغردين أن القول بأن اليمن هو أصل العرب "كذبة"، مضيفا "حتى وإن صدقت فليس المقصود بها ما يعرف جغرافيا باليمن حاليا، فقد كان المؤرخون في قديم الزمان يقسمون الجزيرة العربية إلى قسمين يمن (جنوبا) وشام (شمالا) فكلما اتجهت جنوبا يمن وكل ما اتجهت شمالا شام وهكذا".

اكبر كذبه في التاريخ ( اليمن اصل العرب ) حتى وان صدقت فليس المقصود بها مايعرف جغرافيا باليمن حاليا ، فقد كان المؤرخون في قديم الزمان يقسمون الجزيرة العربيه الى قسمين يمن ( جنوبا ) و شام ( شمالا) فكلما اتجهت جنوبا يمن و كل ما اتجهت شمالا شام و هاكذا — عبدالرحمن الرفاعي (@Abdrfe) December 21, 2020

وذهب آخر إلى أن "اليمن جغرافيا من يمين الكعبة إلى نهاية جزيرة العرب جنوبا وليست ما يسمى باليمن الحالي فقط".

اليمن جغرافيا من يمين الكعبة

الى نهاية جزيرة العرب جنوبا

وليست ما يسمى باليمن الحالي فقط

اما رقة القلوب فهي بعيدة عنهم كل البعد والله اعلم — ....... (@0_9o) December 21, 2020

وقال ثالث: "أعتقد اليمنيين الأصليين جزء من العرب ولكن ليس اليمن هي أصل العرب".

اعتقد اليمنيين الأصليين جزء من العرب ولكن ليس اليمن هي اصل العرب — صــــــالــح (@saleh12000000) December 21, 2020

وأعرب رابع عن وجهة نظره قائلا: "لنكن منصفين ونتكلم بشفافية صحيح أصل العرب من اليمن ولكن جميعهم هاجروا من اليمن منذ زمن قديم ولم يبقى أحد منهم في اليمن فمنهم من هاجر إلى الجنوب العربي (جنوب اليمن حاليا) وإلى ساحل عمان والبعض هاجر إلى الحجاز ونجد وشمال الأردن وأجزاء من العراق واستوطنوا هذه المناطق".

لنكون منصفين ونتكلم بشفافية صحيح اصل العرب من اليمن ولكن جميعهم هاجروا من اليمن منذ زمن قديم ولم يبقى أحد منهم في اليمن فمنهم من هاجر إلى الجنوب العربي (جنوب اليمن حاليا) والى ساحل عمان والبعض هاجر الى الحجاز ونجد وشمال الاردن واجزاء من العراق واستوطنوا هذه المناطق — باركود (@barcood2) December 21, 2020

وكتب آخر: "العرب ينتمون الى ابو العرب اسماعيل الذي نزل في مكة الطاهرة ولم ينزل في صعدة حتى ننتسب اليهم".

العرب ينتمون الى ابو العرب اسماعيل الذي نزل في مكة الطاهرة ولم ينزل في صعدة حتى ننتسب اليهم. — النمر السعودي (@SaudiLeopard) December 21, 2020

في المقابل، استنكر البعض ما أورده خلفان في تغريدته، وذكره أحدهم، بمقوله منسوبة لمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قال فيها "من ليس يمني ليس عربي".

ماذا قال الشيخ زايد رحمه الله

من ليس يمني ليس عربي — علي باحكم (@Te3Itb21AkurDcj) December 21, 2020

وكتب أحد المعلقين: "العروبة...ليست (لبس) العقال والدشداشة!! ولا (التحدث) باللغة العربية، ولا(السكن) في دولة عربية، بل هي كالإيمان والعاطفة والإحساس والميل الفطري مكانها (القلب) وليس (العقل)، والذي يسكن تكساس في أمريكا ويتكلم الإنكليزية فقط ويلبس اللباس الغربي وقلبه (يميل) للعرب فهو عربي".

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العروبة...ليست (لبس) العقال والدشداشة!!ولا (التحدث) باللغة العربية، ولا(السكن) في دولة عربية،بل هي كالإيمان والعاطفة والإحساس والميل الفطري مكانها (القلب) وليس (العقل)،والذي يسكن تكساس في امريكا ويتكلم الإنكليزية فقط ويلبس اللباس الغربي وقلبه (يميل) للعرب فهو عربي.. — اسامه ابراهيم التكريتي (@dnUQIJBL8estkaC) December 21, 2020

وقال آخر، مخاطبا ضاحي خلفان: "كلامك يفهم أنه عنصري مقيت حتى لو ينسب العرب إلى اليمن، كلامك يفهم أنه استحقار لليمن..إذا كنت تعتقد أن أصل العرب من البحرين وليس من اليمن على سبيل المثال تستطيع أن تقول مع احترامي لليمن لكن الدلائل تشير أن أصل العرب من البحرين وهذة الطريقة السليمة والصحيحة أما طريقتك معيبة بحقك".

كلامك يفهم انه عنصري مقيت

حتى لو ينسب العرب الى اليمن

كلامك يفهم انه استحقار لليمن

اذا كنت تعتقد ان اصل العرب من البحرين وليس من اليمن على سبيل المثال

تستطيع ان تقول مع احترامي لليمن لكن الدلائل تشير ان اصل العرب من البحرين

وهذة الطريقة السليمة والصحيحة

اما طريقتك معيبة بحقك — Abdu (@Abdu94706792) December 21, 2020

واتهم مغرد القائد السابق لشرطة دبي، بالاستهزاء باليمن عن عمد وقصد.

ههههههههههه والله انك مسكين

هو ما ينفي حقيقه هو يكره هذي الحقيقه لدرجة التبرأ منها .. يعني باختصار قاصد انه يستهزء باليمن — شاهر بابكر (@shaher_com) December 21, 2020

واعتبر أحد المعلقين أنه "لو يكشفون بعض العربان بتقنية الحمض النووي (DNA) لوجدنا الكثير منهم هنود وإيرانيين".

لو يكشفون بعض العربان بتقنية الحمض النووي ( DNA ) لوجدنا الكثير منهم هنود وإيرانيين.. — سعيد عبدالله الغامدي (@algbadel) December 21, 2020

وبين الحين والآخر تثير تغريدات الفريق ضاحي خلفان موجة من الجدل على تويتر، كان آخرها دعوته إلى تملك الإسرائيليين أراضي في الدول العربية، وتملك العرب أراضي في إسرائيل.