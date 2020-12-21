رجال أعمال ينصبون مشنقة أمام مبنى الحكومة في إيركوتسك الروسية

قام رجال أعمال في إيركوتسك بنصب مشنقة مع دمية تصور موت الأعمال أمام مبنى الحكومة الإقليمية.

وجاء تصرف رجال الأعمال اعتراضا على القيود الاحترازية التي حددها المسؤولون في الإقليم وسط جائحة "كوفيد -19"، حسب صحيفة "تايغا" المحلية.

ومن غير المعلوم أيا من القيود بالتحديد يرفضها رجال الأعمال في إيركوتسك. ويعتقد المعارضون أن رجال الأعمال في المنطقة عانوا ليس فقط بسبب الجائحة، ولكن أيضًا بسبب "القرارات المتهورة للسلطات المحلية".

ووقف رجلان بالقرب من المشنقة يحملان لافتات تقول "لا عمل. لا ضرائب. لا ميزانية" و"الأعمال تحتضر".

وفحص ضباط وزارة الداخلية وثائق المشاركين، والتقطوا صوراً وحذروا من أن بإمكانهم دعوتهم لإجراء محادثة توضيحية ولم يتم اعتقال أحد.

ومن المقرر أن يعقد حاكم إيركوتسك، إيغور كوبزيف، في 21 ديسمبر/كانون الأول اجتماعًا بشأن الحاجة إلى تقديم تأجيل لمدفوعات الإيجار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم حظر عمل المقاهي والمطاعم ليلا (يمكن للمؤسسات العمل حتى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو) في منطقة إيركوتسك، بسبب الجائحة.

ووفقًا للبيانات الرسمية، أصيب 38.1 ألف شخص بعدوى فيروس كورونا في منطقة إيركوتسك، وتوفي 1093 شخصًا.