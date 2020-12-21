قبل السفر إلى الإمارات... أنغام تخضع للحجر المنزلي بسبب كورونا

كشفت تقارير أن الفنان المصرية، أنغام، خضعت للحجر المنزلي، للتأكد من عدم إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

ولجأت أنغام لهذا الإجراء بعد إصابة مديرة أعمالها، راندا رياض، بالفيروس التاجي.

وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فمن المقرر أن تخضع أنغام للفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم إصابتها بفيروس "كورونا"، وذلك قبل سفرها إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث ستحيي حفل رأس السنة.

وكانت راندا رياض مديرة أعمال أنغام سترافقها في رحلتها للإمارات، إلا أن إصابتها ستمنعها من ذلك.

يشار إلى أن راندا رياض هي زوجة المطرب والممثل، محمد الشرنوبي، الذي أعلن السبت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، بعد أن جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها "إيجابية".

واحتفل محمد الشرنوبي بزفافه على راندا رياض في شهر يونيو/ حزيران.

يشار إلى أن العديد من الفنانين العرب والعالميين أعلنوا إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد وشفوا منه، من أبرزهم ميس حمدان وإيمان العاصي وأحمد داوود وزوجته علا رشدي ونجم "بوليوود" أميتاب باتشان.