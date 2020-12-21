طفل يكتسب شهرة لتنظيمه حفلة رقص في حمام مدرسة

ونظم كايل بيل البالغ 12 عاما الحفل بنفسه لشعوره بالملل في المدرسة. وأرسل بيل الدعوة إلى الطلاب الشباب في الصف الثامن عبر سناب تشات.

واستمر الحفل 30 دقيقة حتى قام المدرسون بإغلاقه ومصادرة مكبرات الصوت ومعدات أخرى وقالت المدرسة، "لا يمكننا تأييد مثل هذا السلوك".

ولم يقم والدا كايل بتوبيخ الطفل موضحين أن هذا العام كان سيئا جدا وأن طفلهم نشر بعض البهجة والسرور في ظل كل ما يحدث.

وقدم كايل المشروبات الغازية والشوكولاتة في الحفل كما جهّز الموسيقى ولعب دور الدي جي.