محمد صبحي يكشف سر غياب عبلة كامل عن تكريمه لها ومصير جائزتها... فيديو

أزاح الفنان المصري، محمد صبحي، الستار عن قائمة الفنانين الذين اعتذروا عن عدم حضور حفل تكريمه لهم، بمناسبة مرور 50 عاما على عمره الفني.

وقال في منشور لهم عبر صحفته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، أن من لم يحضروا تكريمه هم شريهان وعبلة كامل والراحل جميل راتب ولطفي لبيب بسبب مرضه وصابرين لمرضها والمؤلف الراحل لينين الرملي، ولم يحضر أحد لتسلم تكريمه، وحنان سليمان لمرضها، والموسيقار محمد علي سليمان والراحل محمود أبو زيد وسيمون والمخرج الراحل مدحت السباعي .

كما اعتذر عن عدم حضور تكريم محمد صبحي الفنان الراحل محمود القلعاوي وأنغام بسبب مرضها ومصطفى شعبان ومنى زكي وفتحي عبد الوهاب وأحمد آدم لانشغاله بالتصوير، ومهندس الديكور سمير أحمد.

وبحسب مجلة "لها"، فقد قال محمد صبحي إن الفنان أحمد كمال، طليق عبلة كامل أخبره بأنها لا ترغب أبدا في الظهور هي وبناتها.

وتابع موضحا: "كرمتها على المسرح في غيابها، لكن الجائزة تم وضعها في متحف التكريمات داخل المدينة".

أما عن سبب غياب شريهان عن تكريمه لها، فقد أكد محمد صبحي أن ذلك يعود لسفرها للخارج.

وفي مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، عبر محمد صبحي عن حزنه من عدم حضور أحد بالنيابة عن الفنانين المكرمين الغائبين، مثل المؤلف لينين الرملي الذي يعتبر رفيق نجاحه.

وقال إن عبلة كامل لم ترد على اتصالاته، كذلك الفنانة سيمون التي شاركته بطولة العديد من الأعمال الفنية، منها مسرحيات "سكة السلامة 2000" و"لعبة الست" و"كارمن".