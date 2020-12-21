مايك بنس يتلقى صفعة من كامالا هاريس في برنامج أمريكي ساخر... فيديو

تعرض نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، للسخرية في حلقة الأسبوع الحالي من البرنامج الأمريكي الساخر "ساترداي نايت لايف".

وافتتح الممثل، بيك بينيت، الذي يجسد دور بنس، الحلقة وهو يتلقى لقاح فيروس "كورونا" المستجد على الهواء مباشرة.

وقال بينيت مجسدا شخصية بنس للمشاهدين: "أعتقد أن كل الأمريكيين متحمسين لمشاهدتي وأنا أتلقى واحدا من اللقاحات الأولى، خاصة وأنني الشخص الذي سمح لـ(كوفيد-19) بالانتشار في كافة أرجاء أمريكا"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ووجه بنس رسالة للمشاهدين الجالسين في منازلهم، وهي أن "لقاح "كورونا" آمن تماما وغير مؤذ، ولهذا يرفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب التطعيم به أو الحديث عنه".

وبعد أن تلقى لقاح كورونا، تظهر على المسرح الممثلة مايا رودولف، مجسدة شخصية كمالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وعندما سألها بنس كيف استطاعت الدخول للبيت الأبيص أجابته: "لقد فزت بالعديد من الأصوات".

ثم يتلقى الممثل بيك بينيت صفعة على وجهه من كمالا هاريس التي تلعب دورها مايا رودولف، بعدما رد عليها قائلا بأنه قد يكون مصيرها السجن في حال أن ثبت أن نتائج الانتخابات الرئاسية مزيفة، وأكدت أنها لا تسمح له بقول ذلك، ليضحك الجمهور.

"How did you even get into The White House?"



"I won more votes." pic.twitter.com/boCAj5ZCIj — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) December 20, 2020

بعد ذلك، ينضم إلى الحوار الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، والذي يجسد دوره الممثل، أليكس موفات، والذي يدخل إلى المسرح متدحرجا بطريقة كوميديا.

وقال بايدن للشعب الأمريكي إنهم على وشك أن يكون لديهم "زعيم حقيقي مرة أخرى" وحكومة متنوعة في البيت الأبيض.

من جانبها علقة مايا رودولف في شخصية كمالا هاريس بأنها "ستحرص على ألا يحدد جو بايدن أبدا ما يعنيه بكلمة "التنوع"، هذه هي هديتي في عيد الميلاد يا أمريكا".

Get in here, Joe. pic.twitter.com/U9EScBho5V — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) December 20, 2020

​وتلقى مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، لقاح فيروس كورونا صباح الجمعة الماضية أمام الكاميرات.

وحدث ذلك أمام الكاميرا، وتقول إدارة ترامب إنه جزء من الجهود الفيدرالية لبناء الثقة بين الجمهور في سلامة اللقاح وفعاليته.

جنبا إلى جنب مع نائب الرئيس، تم إعطاء السيدة الثانية كارين بنس والجراح العام جيروم آدامز اللقاح، الذي حصل على تصريح للاستخدام الطارئ ويتم نشره في جميع أنحاء البلاد.

تم إخبار كل منهم بأنهم سيحصلون على "سجل حقنة" يؤكد أنهم تلقوا اللقاح، وتم تذكيرهم بضرورة العودة للحصول على جرعة ثانية في غضون ثلاثة أسابيع، كما تم تحذيرهم من احتمال إصابتهم بألم في الذراع.

وقال بنس في تصريحات بعد إعطائه اللقاح "لم أشعر بأي شيء. أحسنتم، ونقدر خدمتكم للبلد".

وأضاف في وقت لاحق أن "الشعب الأمريكي يمكن أن يكون واثقًا: لدينا لقاح واحد، وربما في غضون ساعات، لقاحين آمنين ضد فيروس كورونا لكم ولعوائلكم".

وقال: "كلنا لدينا دور نلعبه. الطريق خلال هذا الوقت الصعب هو اليقظة واللقاح"، داعياً الأمريكيين إلى "الاستمرار في القيام بدوركم" باستراتيجيات التخفيف والتباعد.

جلس عضوا فرقة عمل فيروس كورونا في البيت الأبيض الدكتور أنتوني فوسي والدكتور روبرت ريدفيلد في الصف الأول لمشاهدة موظفي مركز "والتر ريد" الطبي الوطني وهم يديرون اللقاح.

ولم يحضر الرئيس دونالد ترامب الحفل الذي أقيم في مجمع البيت الأبيض.

وقال مسؤولون في المرحلة الانتقالية لشبكة "سي إن إن" إن الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس سيحصلان أيضًا على اللقاح في مكان عام. من المرجح أن يتم تطعيم بايدن الأسبوع المقبل.