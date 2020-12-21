نيللي كريم في ظهور نادر وحديث مع والدتها الروسية... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ظهورا نادرا وحديثا للفنانة المصرية، نيللي كريم، مع والدتها الروسية على "السوشيال ميديا".

وذكرت تقارير عديدة أن نيللي كريم زارت والدتها بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق 18 ديسمبر/ كانون الأول.

View this post on Instagram A post shared by نجوم اليوم Njoom Alyoum (@njoomalyoum)

واحتفلت نيللي كريم مؤخرا بعيد ميلادها بصحبة العديد من أصدقائها الفنانين، مثل يسرا وآسر ياسين.

View this post on Instagram A post shared by Nelly Karim (@nellykarim_official)

وتظهر نيللي كريم في المقطع المصور المتداول مع والدتها وهي ترتدي الملابس التي حضرت بها حفل تكريمها في حفل توزيع جوائز "دير جيست" كأفضل ممثلة كوميدية عن دورها في أحدث مسلسلاها التلفزيونة "بـ100 وش"، الذي عرض في شهر رمضان 2020.

ورغم أن والدتها روسية الجنسية، فقد أكدت نيللي كريم أنها تميل إلى جانبها المصري، وذلك في لقاء لها مع برنامج "أبلة فاهيتا" في شهر نيسان/ أبريل 2020.

وكانت نيللي كريم أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال المصري، عمر إسلام، في شهر يونيو/ حزيران، ويكبرها بـ6 سنوات، وكان من المقرر أن يتم الزواج نهاية الصيف.

وعرض لنيللي كريم في موسم دراما رمضان 2020 مسلسل "بـ100 وش"، الذي يشاركها بطولته آسر ياسين وعلا رشدي وهو من إخراج كاملة أبو ذكري وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.