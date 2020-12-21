أماندين بوتي تفوز في مسابقة ملكة جمال فرنسا 2021

وأقيمت مسابقة ملكة جمال فرنسا 2021 في مقاطعة فيندي الواقعة غربي البلاد. وقدمت الفتيات العرض في الفساتين وملابس السباحة في قاعة فارغة بسبب الجائحة.

© AFP 2020 / Loic Venance أماندين بوتي من نورماندي (يسار) ملكة جمال فرنسا لعام 2021، 20 ديسمبر 2020

وكان على لجنة التحكيم، التي من بين أعضائها حاملات اللقب سابقا، اختيار "ملكة جمال فرنسا" من 29 متقدمة تتراوح أعمارهن بين 18 و24 عامًا.

© AFP 2020 / Loic Venance أماندين بوتي من نورماندي (يمين) ملكة جمال فرنسا لعام 2021، 20 ديسمبر 2020

وقالت بوتي إثر فوزها: "أردت أن أظهر أن امرأة اليوم هي امرأة قوية، امرأة يمكنها أن تفعل ما تريد".

© AFP 2020 / Loic Venance أماندين بوتي من نورماندي ملكة جمال فرنسا لعام 2021، 20 ديسمبر 2020

وتتخصص الفتاة في مجال علم الشيخوخة. ويمكنها أن تدير دار رعاية المسنين بعد الانتهاء من دراستها.

والآن لدى بوتي الفرصة لتمثيل فرنسا في مسابقة ملكة الجمال العالم في عام 2021.