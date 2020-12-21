قطة ماكرة تقف على ذيلها... فيديو

تعد القطط من الحيوانات الأليفة التي يتم تربيتها داخل المنازل لأن الكثيرين يعشقونها، ورغم بعض الاختلافات التي تميز قطة عن أخرى، إلا أنها جميعا تعد مصدر سعادة للأطفال والكبار على السواء.

وإضافة إلى جمالها وما تبديه من تودد لأصحابها بصورة تستميل قلوبهم، فإن بعض القطط تقوم بحركات مدهشة تلفت الأنظار.

Cat standing on his own tail.. pic.twitter.com/t5VjasvR3v — Buitengebieden (@buitengebieden_) December 20, 2020

يرصد مقطع فيديو متداول على "تويتر" إحدى القطط التي يبدو أنها تخوض تحد أمام قطة أخرى، حيث قامت بالوقوف على ذيلها والقيام بحركة دورانية.