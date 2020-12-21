كيف رد محمد رمضان على ترشيح أحمد عدوية له لتجسيد شخصيته؟

تفاعل الفنان المصري محمد رمضان، مع تصريحات المطرب الشعبي أحمد عدوية، حول رغبته في تجسيد شخصيته لتقديم سيرته الذاتية في عمل فني.

ورد رمضان على عدوية عبر صقحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "حبيبي يا أسطورة الغناء الشعبي دي حاجة تسعدني وتشرفني".

© AFP 2020 / PATRICK BAZ / CAIRO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL أحمد عدوية يرشح محمد رمضان لتقديم سيرته

وأكد أحمد عدوية في لقائه مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، أنه يرشح محمد رمضان لتجسيد شخصيته في مسلسل تلفزيوني لأنه يشبهه إلى حد كبير.

وأوضح أن حياته وما بها من أحداث متنوعة ومختلفة ما بين صعود وهبوط، من الممكن تقديمها في مسلسل.

وكان أحمد عدوية قد أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بظهوره وزوجته في برنامج "واحد من الناس"، حيث أوضحت زوجته حقيقة تعرضه لاعتداء جنسي داخل فندق في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وتابعت أنه "تعرض لمحاولة قتل آنذاك، عن طريق وضع مخدر له، نتيجة الغيرة منه، متابعة: "سرقوا منه ساعته الألماظ، و2000 دولار و5000 فرنك".

يشار إلى أن محمد رمضان كان ينوي تجسيد شخصية الفنان المصري الراحل، أحمد زكي، في مسلسل تلفزيوني، لكنه قرر تأجيله.

وأشار رمضان إلى أن قرار تأجيل مسلسل "الإمبراطور"، بسبب مشاكل مع ورثة الفنان أحمد زكي.

ومازال محمد رمضان موقوفا عن العمل بناء على قرار صادر من نقابة الممثلين المصريين، لحين انتهاء التحقيق معه في واقعة التطبيع مع إسرائيليين.