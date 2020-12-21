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    طائرة مدنية

    لماذا تهبط الطائرات بجانبها أثناء العواصف... فيديو

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    تستطيع الطائرات المدنية الإقلاع والهبوط على مدارجها بسلام في الأجواء الطبيعية، لكن عندما تتعرض المطارات للطقس السيء، يكون الطيار مجبرا على تنفيذ مناورات تسمح له بالحفاظ على توازن الطائرة في مواجهة الرياح التي قد تكون عمودية على بدن الطائرة حتى لا تخرج عن مسارها.

    إقلاع متزامن لطائرات مدنية
    © Photo / TWITTER
    طائرات مدنية تنفذ إقلاعا متزامنا... فيديو
    فعندما تتعرض المطارات لرياح قوية أو تكون في مسار قريب من عاصفة فإنه يتم تأخير عمليات الهبوط والإقلاع لتجنب انزلاق الطائرات عن مدارجها أثناء الإقلاع أو تعرضها للاصطدام بالأرض أثناء الهبوط بصورة غير صحيحة.

    نشر موقع "تيك إنسيدر" البريطاني مقطع فيديو، قال إنه يرصد تفاصيل طريقة الهبوط بجانب الطائرة لحمايتها من الاصطدام بسطح المدرج أو الانزلاق بعيدا عنه بفعل الرياح القوية.

    ولفت الموقع إلى أن وضعية الهبوط الصحيحة تتطلب من الطيار جعل مقدمة الطائرة في وضع يوازي الخط المستقيم الموجود وسط المدرج، مشيرا إلى أن ذلك ربما لا يمكن تحقيقه بطريقة الهبوط التقليدية أثناء الرياح القوية.

    وتابع الموقع: "تعتمد طريقة الهبوط بجانب الطائرة على خفض مستوى أحد الجناحين مقارنة بالآخر بينما يتم ضبط مقدمة الطائرة في وضعية موازية للخط المستقيم الموجود وسط المدرج".

    وأضاف: "يتم خفض الجناح الموجود في جهة هبوب الرياح وجعل الإطارات الموجودة في ذات الجهة تلامس الأرض قبل الإطارات الموجودة في الجهة الآخر"، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تحويل قوة الدفع الناتجة عن الرياح 90 درجة لتجعل الطائرة تستقر على الأرض في وضع الهبوط الصحيح".

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    الكلمات الدلالية:
    هبوط طائرة اضطراريا, هبوط طائرة, إقلاع طائرة, تأخر إقلاع طائرة, حوادث الطائرات
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