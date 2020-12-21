لماذا تهبط الطائرات بجانبها أثناء العواصف... فيديو

نشر موقع "تيك إنسيدر" البريطاني مقطع فيديو، قال إنه يرصد تفاصيل طريقة الهبوط بجانب الطائرة لحمايتها من الاصطدام بسطح المدرج أو الانزلاق بعيدا عنه بفعل الرياح القوية.
ولفت الموقع إلى أن وضعية الهبوط الصحيحة تتطلب من الطيار جعل مقدمة الطائرة في وضع يوازي الخط المستقيم الموجود وسط المدرج، مشيرا إلى أن ذلك ربما لا يمكن تحقيقه بطريقة الهبوط التقليدية أثناء الرياح القوية.
وتابع الموقع: "تعتمد طريقة الهبوط بجانب الطائرة على خفض مستوى أحد الجناحين مقارنة بالآخر بينما يتم ضبط مقدمة الطائرة في وضعية موازية للخط المستقيم الموجود وسط المدرج".
How planes land sideways in high winds pic.twitter.com/PAdLCma5kL— Tech Insider (@techinsider) December 21, 2020
وأضاف: "يتم خفض الجناح الموجود في جهة هبوب الرياح وجعل الإطارات الموجودة في ذات الجهة تلامس الأرض قبل الإطارات الموجودة في الجهة الآخر"، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في تحويل قوة الدفع الناتجة عن الرياح 90 درجة لتجعل الطائرة تستقر على الأرض في وضع الهبوط الصحيح".
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