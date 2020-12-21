ابنة سعاد نصر تخطف الأنظار في حفل "50 سنة فن"

خطفت فيروز، ابنة الممثلة المصرية الراحلة سعاد نصر، الأنظار في احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها الممثل المصري محمد صبحي.

ولفتت فيروز الأنظار بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدتها الراحلة، بحسب موقع "لها".

وشاركت فيروز في احتفالية "50 سنة فن" التي أقامها النجم المصري القدير محمد صبحي لتكريم أكثر من 120 فنانا من مبدعي مصر الذين شاركوه أعماله السينمائية والدرامية والمسرحية.

وكانت الممثلة الراحلة سعاد نصر واحدة من أهم الممثلات التي شاركت صبحي في المسلسل الشهير "يوميات ونيس"، وشاركت سعاد في الأجزاء الخمسة الأولى من المسلسل بدور "ميسا علي عبد الرحمن" زوجة "ونيس".

بغض النظر عن التشبيه..

'يوميات ونيس' بأجزائه الأولى كان رائع والله!



"اتفقت أنا وزوجتي أن نربي أبناءنا على الأخلاق والقيم لنقدمهم للمجتمع أبًا عظيما وأمًا فاضلة ولكننا اكتشفنا ونحن نربي أبناءنا أننا نربي أنفسنا معهم."



– يوميات ونيس، الحلقة الأولى ١٩٩٤ https://t.co/KNpd2PszrR pic.twitter.com/cSk2KT9rSx — Aseel (@sejabin_) June 30, 2020

​ورغم وفاة سعاد بعد عرض الجزء الخامس من المسلسل، لم تستبدل بشخصية أخرى في المسلسل وظلت كشخصية اعتبارية في الأجزاء السادس والسابع والثامن.

وتوفيت سعاد نصر خلال عملية شفط دهون في أحد مستشفيات القاهرة، ودخلت في غيبوبة بعد إعطاءها جرعة مخدر تمهيدًا لإجراء العملية ودخلت في حالة غيبوبة كاملة استمرت مدة عام كامل، ثم توفيت في 5 يناير/ كانون الثاني 2007.

وفيروز ابنة سعاد نصر من زوجها الفنان المصري أحمد عبد الوارث، الذي أنجبت منه فيروز وطارق.