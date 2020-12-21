على طريقة إنقاذ البشر... فيل يخضع لـ "الإنعاش القلبي"... فيديو

تعد عملية الإنعاش القلبي والرئوي من التقنيات التي يمكن استخدامها لإنقاذ حياة أي شخص خاصة أولئك الذين يتعرضون لشبه الغرق، بينما يظهر مقطع فيديو قيام بعض الأشخاص باستخدامها مع أحد الحيوانات.

ويستخدم هذا الأسلوب مع العديد من الحالات الطارئة ومنها النوبة القلبية أو شبه الغرق، وفي كل منها يتوقف تنفس المصاب ونبضه.

وتشمل تلك العملية مجموعة من الإجراءات الاصطناعية، التي يتم القيام بها لأي شخص، يعاني من فشل في عمل الأجهزة الحيوية في الجسم.

وتهدف عملية الإنعاش القلبي إلى إعادة هذه الأجهزة الحيوية للعمل السليم وأداء وظيفتها أو إبقاء نسبة الأكسجين في الجسم عند مستوى معقول حتى يتم نقله إلى المستشفى أو وصول سيارة إسعاف.

ورغم أن هذه التقنية معروفة لدى البشر، إلى أن مقطع فيديو نشرته صحيفة "نيويورك بوست" يرصد لحظات استخدام هذه التقنية مع فيل صغير لإنقاذه بعدما صدمته إحدى الدراجات النارية في تايلاند، أثناء عبور الطريق.