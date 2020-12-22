جوائز الموسيقى العالمية تعلن عن الأغنية العربية الأكثر استماعا في 2020

أعلن الحساب الرسمي لجوائز الموسيقى العالمية «world music awards»، مساء أمس الإثنين، عبر منصة "تويتر"، عن حصول أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي على أعلى نسبة استماع لأغنية عربية خلال عام 2020، عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

ومازالت الأغنية الذي لحنها الجسمي وكتب كلماتها الشاعر المصري أيمن بهجت قمر، ووزعها المصري توما، تحصد نسب مشاهدة عالية عبر الصفحة الرسمية للجسمي على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، حيث وصلت إلى أكثر من 338 مليون مشاهدة، وأكثر من ثلاثة ملايين من تسجيلات الإعجاب عبر نفس الصفحة.

Arab Superstar #HussainAljasmi’s smash hit #BelBontAlAryed is the most-streamed Arabic song of 2020 on all digital platforms!👊🥇🎧🎶🌍👑💛 https://t.co/sfFnoHL3kn pic.twitter.com/U3r61zS8tT — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) December 21, 2020

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" أصبحت "تريند" لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة. وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت أيضا على إعجاب عدد من النجمات العربيات. وظهر ذلك من خلال مقاطع فيديو نشرت عبر حساباتهم الرسمية وهن يتفاعلن على نغماتها.