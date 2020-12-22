"ليس سعيدا وأخبرني بالسر"... أبو تريكة يثير الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح

أثارت تصريحات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، عن مواطنه لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، الكثير من الجدل في إنجلترا وإسبانيا.

وقال أبو تريكة، الذي يعمل محللا في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "تحدثت مع صلاح وهو ليس سعيدا بالفعل، يشعر بالضيق لسبب ما، وقد أخبرني عنه لكنه سر لا أستطيع الكشف عنه، لقد أوصل لي رسالة بأنه يدرك تماما ما الذي يفعله، والأهم أن شعوره بالضيق لا يؤثر أبدا على مستواه".

وعن إمكانية رحيل صلاح عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، قال أبو تريكة: "أعتقد أن ليفربول يفكر حاليا في بيع صلاح مع نهاية الموسم للاستفادة من قيمة الصفقة، لكن تلك مجرد وجهة نظر خاصة بي".

وأضاف: "صلاح شخص ذكي جدا، تربطني به علاقة أخوة وصداقة لكنني لا أتدخل أبدا في قراراته. المؤكد بالنسبة لي أن صلاح لو حقق مع ريال مدريد أو برشلونة ما حققه مع ليفربول، كان سيتوج بالكرة الذهبية، حديثه عن الفريقين خلال حواره مع صحيفة آس الإسبانية طبيعي جدا".

وكان النجم المصري محمد صلاح، أجرى حوارا مطولا مع صحيفة "آس" الإسبانية، تحدث خلاله عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".

من جانبه، علق مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، على حديث اللاعب المصري، محمد صلاح، وقال:"ليس لدي شيء كي أقوله وكل شيء بخير من جانبي"، وذلك حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.