محيي إسماعيل يكشف سبب لقب "القيصر" ويثير الجدل بشأن "مسلسلات بالملايين"

كشف الفنان المصري، محيي إسماعيل، سبب لقب "القيصر"، مؤكدا أنه "لن يعمل في مسلسلات تلفزيونية أو في المسرح حتى لو عرضت عليه الملايين".

وقال محيي إسماعيل، خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، إن "لقب "القيصر" لم يطلق عليه لأنه جسد شخصية يوليوس قيصر، بل جاء من البرلمان الكندي، وجامعة كونكورديا، وشباب مصر، لأنه لم ينطق في كل أفلامه وأعماله كلمة واحدة تخدش الحس البشري".

وأقسم محيي إسماعيل، أن جملته الشهيرة "إيه تاني"، التي تحولت إلى تريند، خرجت بالصدفة أثناء حوار تلقى فيه سؤالا بطريقة خاطئة، وقال إن مشكلته الآن، بعد ظهور موجة شغف الشباب بما يقوله، هي أن معظم من في السيارات ينزلون من سياراتهم لالتقاط الصور معه، بعد أن كان الحب في السابق حبا من بعيد.

ونفى أن "تكون لديه شعرة من الجنون، إلا إذا كان المقصود الجنون الفني، الذي يوجد عند جميع العباقرة، وفرق في هذا بين الجنون الفني والخروج عن النص، لأن الذي يخرج عن النص يُقص"، على حد قوله".

وأقسم الفنان المصري، أنه "لن يعمل في مسلسلات تليفزيونية أو في المسرح حتى لو عرضت عليه الملايين"، موجها رسالة تفيد بأنه بالفعل تعرض عليه مسلسلات بالملايين، معلنا رفضه هذه الأعمال، وكذلك الأعمال المسرحية، وطالبا ممن يرغب في إسناد عمل له أن يكون في السينما حصرا، معتبرا هذا القرار قضيته.

يشار إلى أن لدى محيي إسماعيل مشروعا فنيا أعلن عنه منذ فترة طويلة ولم ير النور، هو تجسيده شخصية الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في فيلم سينمائي. لكنه كشف في شهر أبريل/ نيسان 2019، أنه رفض بطولة الفيلم بعدما علم أنه من تمويل أمريكي.

يذكر أن محيي إسماعيل، من أشهر أفلامه، "الإخوة الأعداء" مع ميرفت أمين، و"بئر الحرمان" و"خللي بالك من زوزو" مع سعاد حسني، و"حد سامع حاجة" مع رامز جلال.