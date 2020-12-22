محيي إسماعيل يشعل مواقع التواصل ويصيب إسعاد يونس بـ"الذهول"... فيديو

واستبطأت إسعاد يونس ضيف الحلقة، وعندما سألت فريق عمل البرنامج علمت أنه يشعر بالبرد، "وفجأة وصل محيي إسماعيل مرتديا بطانية ملونة شرح لها كيف تحولت إلى بيجامة خاصة بالمطبخ تقيه زمهرير الشتاء".

وقال محيي إسماعيل، إن "البطانية هي الزي الرسمي له في المطبخ، وحكى كيف فكر قبل شهر في الطريقة التي سيواجه بها البرد الشديد، وبدلا من التحاف بطانية فوق البيجامة اتصل بالترزي وطلب منه تفصيل بيجامة من بطانيتين كانتا لديه، وغاب الترزي أسبوعين قبل أن يعود إليه ليخبره أن البطانية ثقيلة ومن الصعب تفصيلها، وفي النهاية وافق الترزي على ما كلفه به محيي إسماعيل مقابل 300 جنيه".

وعرض الفنان المصري المثير للجدل، أسلوبه الخاص في سلق الأرنب، والذي يشتمل إلى جانب الخطوات المختلفة والإضافات على الغناء والرقص وحتى التحدث إلى الأرنب، موضحا أنه "يضحك ويمزح مع نفسه أثناء وجوده في المطبخ، وهو يطبخ لنفسه عندما يريد، لكن لديه خمسين مطعما يأكل من بعضها أحيانا، وهو يأكل من الخارج عندما يشتهي شيئا من الكوارع أو النيفة أو البط".

وشرح محيي إسماعيل لإسعاد يونس طريقته لتحضير الأرنب، بداية من التنظيف بالدقيق والخل والغسل، ثم وضعه في الماء المغلي مع البصل، وبهذا تكون الشوربة في الطريق لأن تكون جاهزة، كما يمكن إضافة الحبهان والمستكة والفلفل، مضيفا أن الأرنب المسلوق أفضل، تجنبا لمتاعب القولون، وحفاظا على جهاز المناعة، الذي نحن في أشد الحاجة للحفاظ عليه وتقويته، وتقوية المناعة بالنسبة له تكون بالبعد عن المشاكل.

يشار إلى أن لدى محيي إسماعيل مشروعا فنيا أعلن عنه منذ فترة طويلة ولم ير النور، هو تجسيده شخصية الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في فيلم سينمائي. لكنه كشف في شهر أبريل/ نيسان 2019، أنه رفض بطولة الفيلم بعدما علم أنه من تمويل أمريكي.

يذكر أن محيي إسماعيل، من أشهر أفلامه، "الإخوة الأعداء" مع ميرفت أمين، و"بئر الحرمان" و"خللي بالك من زوزو" مع سعاد حسني، و"حد سامع حاجة" مع رامز جلال.