رأس الفنان محمد صبحي تثير ضجة في مصر... أيتن عامر تكشف السر

كشفت الفنانة المصرية، أيتن عامر، عن رأيها في الجدل الدائر حول احتفالية "50 سنة فن"، التي أقامها الفنان محمد صبحي في مدينة سنبل، لتكريم أكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، ومنحهم تمثالا لشخصه.

وردّت آيتن على متابع سخر من تمثال صبحي وتكريمه لابنته، مؤكدة أن "التمثال عبارة عن تذكار للفنانين يذكرهم بأن صبحي يوجه الشكر لهم على مشاركته في مسيرته الفنية".

وأضافت: "بص مستغربتش شكل الجائزة لأنه كأنه بيديهم تذكار يفكرهم بأنه بيشكرهم أنهم كانوا جزء من نجاحه فاهمني"، وذلك حسب صحيفة "مصراوي".

وكان محمد صبحي قد رد على تلك الانتقادات قائلاً: "لقد أقمت هذه الاحتفالية لأكرم الذين شاركوني المسيرة فماذا كنت أفعل؟ أو ماذا كنت أصمم تمثال لكل مكرم أصمّم له تمثال على شكله مثلاً؟ والله ليس لدي مانع؟ ولكن من منح الجائزة مين؟ مؤكد أنه بعد مرور السنوات ستكون الجائزة ذكرى للمكرم مني".

وأضاف: "بالمناسبة في الحفل لم أتحدث مطلقًا عن محمد صبحي ولكني كنت أتوارى وأتحدث عن كل مكرم على حدة وعلى إبداعه معي وقلت: لا يوجد فنان في العالم يصنع مسيرته بمفرده".

وتابع: "من اشتركوا في مسيرتي 264 وهناك استحالة في أن نكرم كل هؤلاء في احتفالية ولذلك اخترنا من خلال لجنة فنية عدداً معيناً وصل لـ120 مبدعاً واعتذر منهم لظروف مرضية أو لسفر أو متعمد حوالى 16، ولكن برغم ذلك كل من لم يحضر تحدثت عنه على المسرح ووضعت صورته في الخلفية، وهناك غير مكرمين ولكني تحدثت عنهم وشكرتهم مثل محمود المليجي وتوفيق الدقن وغيرهم".