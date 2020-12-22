بيومي فؤاد: عادل إمام شتمني ولا يوجد "نمبر وان"... فيديو

كشف الفنان المصري، بيومي فؤاد، أمس الاثنين، عن النصيحة التي أسداها له الفنان، عادل إمام، ولم يعمل بها.

وأكد في لقاء مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه لا يوجد ما يسمى "نمبر وان"، مشددا على أنه لن يأتي للوسط الفني شخص مثل عادل إمام.

وتابع بيومي فؤاد أن عادل إمام شتمه أثناء جلوسه معه في إحدى المرات، احتجاجا منه على قبوله المشاركة في الكثير من الأعمال الفنية، إما لأهداف مادية أو مجاملة لأصدقائه.

وقال: "عادل إمام هو صاحب مبدأ أن تتساوى الموافقة على العمل الفني مع رفضه، وأن الرد بكلمة لأ يجب أن يكون بنفس قوة الرد بكلمة نعم".

وأشار إلى أن إمام روى له في إحدى المرات أنه عرض عليه تجسيد شخصيته الشهيرة "دسوقي أفندي" من مسرحية "أنا وهو وهي" مرة أخرى، وقتما كان منزله خاليا من جنيه مصري واحد، ورغم ذلك رفض العرض.

واعترف بيومي فؤاد أنه لم يعمل بنصيحة عادل إمام له بسبب طبيعته العشوائية، ولأنه لديه مشكلة في إدارة الوقت، وأنه يوافق على المشاركة في العديد من المسلسلات والأفلام بسبب عشقه الشديد للفن.

وأضاف بيومي فؤاد أنه بسبب عشوائيته الشديدة في العمل يوافق على المشاركة في أعمال فنية دون أن يعلم الأجر المادي الذي سيتقاضاه نظير المشاركة فيها.

وجاءت تصريحات بيومي فؤاد السابقة من داخل مطعم افتتحه مؤخرا بالتعاون مع شركاء آخرين.

ومن الأعمال الفنية الجديدة التي يشارك فيها بيومي فؤاد كضيف شرف فيلم "النمس والإنس"، من بطولة الفنان محمد هنيدي، والفنانة منة شلبي، ومن إخراج شريف عرفة.