صابرين تعلن شفاءها من كورونا ولكنها اكتشفت "كارثة"

أعلنت الفنانة المصرية، صابرين، اليوم الثلاثاء، شفاءها من فيروس "كورونا" المستجد، بعد خضوعها للعزل الصحي لمدة 14 يوما داخل المنزل.

وقالت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي إن نتيجة مسحة "كورونا" الخاصة بها جاءت نتيجتها "سلبية"، وشكرت "الله تعالى وجمهورها" على دعواتهم لها بالشفاء.

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وفي أول تصريحات لها بعد الشفاء، أكدت صابرين أن أعراض فيروس "كورونا" المستجد أصبحت مختلفة الآن، مشيرة إلى أنها كانت تلتزم لأقصى درجة بالإجراءات الاحترازية للوقاية منه، بحسب تصريحاتها لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضافت أنها اعتادت رش الكحول على يديها طوال الوقت، ولكنها اكتشفت مؤخرا أن فعل هذا يقلل من مناعة الجسم للفيروس، وهو ما وصفته بـ"الكارثة".

وعن الأعراض التي شعرت بها خلال إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، أوضحت صابرين أنها عدم اتزان وسخونية وصداع وتكسير في العظام.

ونصحت صابرين جمهورها بتناول أطعمة تقوي من مناعة الجسم ضد فيروس "كورونا" المستجد، مثل البرتقال والزنجنبيل والقرنفل والعسل الأبيض.

وقبل أسبوعين، أعلنت الفنانة المصرية، صابرين، إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، بعد أيام من مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42.