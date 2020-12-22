هل هناك جزء جديد من مسلسل "ما وراء الطبيعة"... أحمد أمين يجيب

قال الممثل أحمد أمين، إنه كان متخوفا من العمل في مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي عرض على شبكة "نتفيلكس" مؤخرا.

وأوضح أمين في لقاء مع موقع "العربية نت": "لا أنكر أني تخوفت وظل الخوف مستمرا، ولكن كان يسعدني أن الدكتور أحمد خالد توفيق مؤلف سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة"، كان يتمنى ظهور العمل للنور في شكل مسلسل".

وتابع: "وهذا ربما جعلنا جميعا أمام هدف ضخم لابد من تحقيقه، وأعددنا العدة للتحضيرات في مسلسل "ما وراء الطبيعة" لما يتسم به من طابع خيالي ولا يشبه الواقع لا هو ولا أبطاله، لذلك أخذنا الوقت الكافي للتحضير للشخصيات والكتابة والديكورات والتصوير والموسيقى وكل شيء".

وأكد أمين أنه كان من قراء سلسلة "ما وراء الطبيعة" قبل أن يعرض عليه المشاركة فيها، وقال: "أنا شخصيا قارئ مخلص جدا لسلسلة روايات "ما وراء الطبيعة"، وأعشقها بشكل شخصي، وطبعا حلمت حلما كبير جدا وتمنيت في وقت ما تجسيد شخصية الدكتور "رفعت إسماعيل" طبيب الدم الهادئ الرزين الغامض".

وأضاف: "ولكن مهما كان خيالي لم أكن أتصور يوما أن يُصبح ‏الحُلم حقيقة. وتم ترشيحي لتجسيد الشخصية، وهذا بالنسبة لي أكبر من الخيال الذي يحمله عنوان "ما وراء الطبيعة"، فما حدث لي ضرب من الخيال".

وفي سؤال حول أجزاء جديدة سترى النور قريبا للمسلسل، قال أمين "حتى الآن لا أعرف على وجه التحديد، وأتمنى طبعا وجود جزء جديد".