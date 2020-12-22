بعد ظهور هبة الأباصيري مرتدية لها.. رانيا يوسف: إيه لازمة الطرحة؟

شد وجذب شهده منشور كتبته الإعلامية هبة الأباصيري على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كان طرفه الآخر الممثلة المصرية رانيا يوسف.

الأباصيري نشرت عبر صفحتها على فيسبوك صورا من حلقتها الأخيرة مع الشيخ رمضان عبد المعز ضمن برنامج "اتس شو تايم".

الأباصيري ظهرت في الصور وهي ترتدي "طرحة" على رأسها، باعتبار أن ضيفها شيخ أزهري.

علقت الممثلة رانيا يوسف على منشور الأباصيري قائلة "وايه لازمة الطرحة يا هبة"، لترد الأخيرة: "مش مضايقني وجودها" وعللت: "طالما في إيدي أخلي الطرف اللي قدامي مرتاح بدون ما انزعج، ليه لأ! وعموما هي احتشام مش حجاب".

فردت رانيا يوسف "طول عمرك محتشمة" لتطلب منها هبة الأباصيري أن يلتقيا لترد "يوسف" "بس من غير الطرحة".

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد تصدرت في أواخر أكتوبر الماضي قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك البحث غوغل في مصر، بعد صور ظهورها في مهرجان الجونة.

ونشرت رانيا يوسف عددا من الصور من ظهورها باليوم الخامس من أيام مهرجان الجونة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تظهرها بفستان كان مثار انتقادات كثيرة.

ويعرض حاليا لرانيا يوسف عبر منصة "شاهد" مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

يذكر أن هبة الأباصيري تقدم حلقة الثلاثاء من برنامج "اتس شو تايم تحاور فيه عددا من الشخصيات المؤثرة في المجتمع من مختلف المجالات سواء الفنية أو الثقافية أو الإعلامية أو الرياضية أو السياسية، ويتولى رئاسة تحرير البرنامج سماح عبد الرحمن وإخراج أحمد السيد.