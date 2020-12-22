وفاة عديل عاصي الحلاني

وبكى الحلاني وفاة عديله المهندس جورج اسطفان، ونعاه بصورة تذكارية جمعتهما قائلا "بكّرت الرحيل يا حبيب القلب. كنت الأخ والصديق والرفيق والعديل. خسرنا وخسر لبنان قامة وقيمة كبيرة. المهندس جورج اسطفان الله يرحمك".
وودّع الفنان الوليد الحلاني والفنانة ماريتا الحلاني الراحل جورج اسطفان عبر القصص القصيرة على إنستغرام.
الموت يُفجع عائلة #عاصي_الحلاني https://t.co/5m1NXVlrFf@assihallani @marittahallani @colettehallani @alwalidhallani #ملحق pic.twitter.com/53xtqy2ftr— Mulhak ملحق 🇱🇧 (@Mulhak) December 22, 2020
كما قدم عدد كبير من الأقارب والأصدقاء والفنانين والإعلاميين العزاء لعاصي الحلاني من بينهم ابنته دانا والمخرج سعيد الماروق وجان ماري رياشي.
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