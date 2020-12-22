إعلان من نانسي عجرم مع نهاية 2020... فيديو

أصدرت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، اليوم الثلاثاء، إعلانا مع قرب نهاية عام 2020.

وأعلنت نانسي عجرم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها تستعد لإحياء حفل "أون لاين" سيبث حصريا عبر فضائية "إم بي سي 4" السعودية.

وسيذاع الحفل يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر/ كانون الأول، تزامنا مع الاحتفال بأعياد الكريسماس.

وقالت نانسي عجرم مع إعلانها لجمهورها: "استعدوا يوم 25 ديسمبر".

Friday December 25th! Be Ready🥳💜 pic.twitter.com/Ov9BqQ2p6X — Nancy Ajram (@NancyAjram) December 21, 2020

​والحفل الذي سيذاع هو تسجيل لحفل أحيته نانسي عجرم عبر تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي في شهر سبتمبر/ أيلول 2020.

وكان من المقرر أن يقام حفل نانسي عجرم على "تيك توك" في يوم 6 أغسطس/ آب، ولكنه تأجل بعد انفجار مرفأ بيروت

ويعتبر حفل نانسي عجرم هو الأول الذي تنظمه "تيك توك" في الشرق الأوسط، والثاني للشركة على مستوى العالم، بعد حفل المغني الكندي "ذا ويكند".

وشهدت نانسي عجرم وأسرتها في عام 2020 حادثا صعبا، عندما تسلل أحد الأشخاص إلى منزلها ببيروت في يناير/ كانون الثاني، والذي وقع بينه وبين زوجها فادي الهاشم مواجهة بالأسلحة النارية انتهت بمقتل المتسلل للمنزل.