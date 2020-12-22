عمرو دياب يشيد بمعجبة... ويتحدي كورونا في الكريسماس

أشاد الفنان المصري، عمرو دياب، بمعجبة بعد مشاركتها في تحدٍ غنائي أعلن عنه الأيام الماضية.

وعبر دياب عن إعجابه بصوت فتاة وهي تؤدي أحدث أغانيه "محسود" في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي فكرة تحدي عمرو دياب لجمهوره وأصدقائه.

وكان أول من شارك فيديو المعجبة، كاتب كلمات الأغنية، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وعلق عمرو دياب على أدء المعجبة قائلا: "الله الله ما هذا الجمال".

الله الله ايه الجمال ده — Amr Diab (@amrdiab) December 21, 2020

ولم تكن المعجبة هي الوحيدة التي حازت على إعجاب عمرو دياب، إذ أشاد بأداء الفنانة المصرية، كارمن سليمان، والفنان اللبناني، وائل جسار، لأغنيته "محسود".

وغرد دياب لجسار عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "الله الله يا وائل إحساس عالي وعظمة كالعادة".

الله الله ياوائل احساس عالي وعظمه كالعاده 👏🏻👏🏻 https://t.co/zdfJrqmzME — Amr Diab (@amrdiab) December 21, 2020

​من ناحية أخرى، أعلن الشاعر الغنائي، تامر حسين، الأحد، أن عمرو دياب سيحيي حفلا غنائيا يوم الجمغة الموافق يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ونفى حسين عبر حسابه على موقع "فيسبوك" مزاعم إلغاء الحفل بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وكتب: "إن شاء الله زي ما صرح الفنان عمرو دياب يوم 25 ديسمبر موعد الحفلة وهو الميعاد الذي قاله في حفلته الأخيرة من الفنان عمرو دياب بنفسه عشان الناس اللي بعتالي رسايل تسألني، والمعلومة قالها عمرو دياب بنفسه".

ويعتبر هذا هو أول حفل لعمرو دياب بعد انتشار فيروس "كورونا" المستجد، في الوقت الذي أحيا فيه العديد من الفنانين حفلاتهم الغنائية "أونلاين"، مثل محمد منير وجورج وسوف ونانسي عجرم وإليسا.