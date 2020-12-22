نجوى كرم "شمس الغنية اللبنانية" تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر.. فيديو

وفي تفاصيل الفيديو، أطلت الفنانة نجوى كرم بفستان باللون الأحمر وذلك احتفالا بزفاف كرم كرم ابن شقيقها الراحل نقولا كرم.

View this post on Instagram A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)

ونشرت الفنانة اللبنانية بحسابها على "إنستغرام" صورتين لها بالفستان أرفقتهما بتعليق:

"ان شاء الله بتبقوا سوا لآخر العمر مع فرحة الأيام ومع هدايا وخيرات الله".

View this post on Instagram A post shared by NajwaKaram#BaashaTafasilak (@basma.nk)

كما انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي العديد من مقاطع الفيديو، التي تظهر نجوى وهي ترقص الدبكة مع الفرقة الحاضرة في منزل العريس كرم في زحلة، وإلى جانبهما العديد من المدعوين.

View this post on Instagram A post shared by NajwaKaram#BaashaTafasilak (@basma.nk)

كما التقطت الفنانة نجوى كرم، عددا من الصور مع العروسين، ولاقت هذه الصورة إعجابا لافتا من قبل المعجبين ورواد التواصل الاجتماعي.