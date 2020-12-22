رضوى الشربيني تعلن وقف برنامجها وتكشف السر وراء القرار... فيديو

أعلنت مقدمة البرامج المصرية، رضوى الشربيني، في رسالة إلى جمهورها ومتابعيها، وقف برنامجها التلفزيوني "هي وبس" بعد عرض 5 مواسم منه.

وقالت في رسالة منها للمشاهدين عبر البرنامج المذاع على فضائية "سي بي سي سفرة" المصرية، الأحد، إن برنامجها سيتوقف بصورة مؤقته تلبية لرغبتها الشخصية في الحصول على إجازة قصيرة للابتعاد عن الضغوط، مشيرة إلى أن الموسم الخامس كان صعبا وتطلب بذل مجهود كبير لتقديم أفضل محتوى للمشاهدين.

كما أوضحت أن السبب الحقيقي لتوقف برنامجها فجأة هو احتياج ابنتيها لها.

وقالت رضوى الشربيني في رسالتها للجمهور: "أستأذنكم أن أحصل على إجازة، وإن شاء الله لن تكون طويلة، سأحاول بقدر استطاعتي، أعلم أنكم اعتدتم أن كل مواسم يستمر عرضها بالشهور الكثيرة دون وجود فاصل في النصف".

واختتمت رسالتها بالقول إن عام 2020 المنصرم "كان كرم وستر في كل الأحوال، ولكنه كان عاما تقيلا علينا جميعا، ولم نكن مستعدين حتى نفسيا له"، وذلك في تعليقها على عدم تواجدها لأول مرة مع مشاهديها في ليلة رأس السنة مثلما عودتهم في الموسم السابقة لبرنامج "هي وبس".

​يشار إلى أن رضوى الشربيني أثارت جدلا في شهر سبتمبر/ أيلول 2020، بسبب تصريحات لها عن غير المحجبات جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت الأزمة عندما تحدثت الشربيني عن غير المحجبات خلال برنامجها "هي وبس" على فضائية "سي بي سي" المصرية، إذ وجهت نصيحة للسيدات بعدم خلع الحجاب ، قائلة: "أوعى تقلعي الحجاب إنتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".

وأضافت: "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وإنتي (المحجبة) أحسن عند ربنا".

وقابل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات رضوى الشربيني عن الحجاب بالانتقادات، واعتبروا تفضيل المحجبة على غير المحجبة إحدى الطرق الممهدة للعنف ضد المرأة.

بينما يرى آخرون أنها طالبت السيدات بالحفاظ على إحدى الفرائض المهمة في الشريعة الإسلامية وهي "الحجاب".

وبسبب تلك التصريحات، أحال المجلس الأعلى للإعلام في مصر رضوى الشربيني للتحقيق العاجل، بعد شكاوى تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في أحد البرامج حول غير المحجبات، وفقا لموقع صحيفة "المصري اليوم".

واعتبر حقوقيون أن تصريحات الشربيني بمثابة تشجيع للمتحرشين بالتحرش بغير المحجبة، وأنه تصريح من شأنه زيادة العنف ضد المرأة، بحسب وسائل إعلام مصرية.