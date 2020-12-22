"نمشي الكون على كيفنا"... محمد رمضان يعلن عن أغنية جديدة له

أعلن الممثل المصري محمد رمضان عن طرح أغنية جديدة بعنوان "حي" في الوقت الذي لا تزال أصداء أزمته مع التطبيع الإسرائيلي قائمة.

ونشر رمضان مقطعا مصورا وهو يركب طائرة خاصة متجها إلى دبي، وفي الخلفية الأغنية التي تقول بعض كلماتها: "يلا بينا نهز كتافنا.. حي.. هنمشي الكون على كيفنا.. حي.. محدش هيكتفنا".

وأجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، السبت الماضي، أولى جلسات نظر دعوة قضائية تطالب بشطب الفنان المصري، محمد رمضان، من نقابتي الممثلين والموسيقيين المصريين، على خلفية اتهامه بالتطبيع مع إسرائيليين.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة السبت الموافق 2 يناير/ كانون الثاني المقبل للمرافعة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وبخلاف الرغبة في شطب اسمه من نقابتي الممثلين والموسيقيين، فقد طالبت الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي هاني جاد أيضا بمنع ظهور محمد رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية، ومنعه من إقامة أية حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل البلاد.

وجاء في الدعوى التي تقدم بها المحامي، هاني جاد، أن "محمد رمضان تعمد بظهوره مع الممثل الإسرائيلي عومير أدام الإساءة للشعب المصري، ضاربا بذلك كافة الأعراف وشعور المصريين ومدى كراهيتهم للكيان الصهيوني".

ووصف جاد ما قام به محمد رمضان بـ"التعدي السافر غير المسؤول".

ويخضع الفنان محمد رمضان، الذي أثار جدلا واسعا في مصر واتهم بالتطبيع مع إسرائيل، للتحقيق من خلال لجنة مسئولة عن القضية تحت إشراف تحاد النقابات ونقابة المهن التمثيلية.

وبحسب موقع "في الفن"، فإنه في حال استقرت اللجنة على إدانة الفنان بالتطبيع بشكل رسمي، ستصل عقوبته على أقل تقدير للوقف عن العمل التمثيل والفن بشكل عام لمدة سنة.