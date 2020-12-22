طائرة تتحرك إلى الخلف بتقنية الدفع العكسي... فيديو

تعتمد الطائرات النفاثة على قوة الدفع الناتجة من محركاتها التي تكون في عكس اتجاه خروج العادم، وهو ما يجعلها تنطلق بسرعات كبيرة أثناء الإقلاع وتمكنها من مواصلة التحليق في الهواء حتى تصل إلى وجهتها الثانية.

ولأن الطائرة تحتاج إلى قوة دفع إلى الأمام لتساعدها في الإقلاع ومواصلة التحليق في مسارها، فإن وضع المحركات يتم تصميمه لإخراج عادم الاحتراق في اتجاه الخلف.

طور مصممو الطائرات تقنيات خاصة يمكن استخدامها في عكس اتجاه خروج عادم الاحتراق للحد من سرعة الطائرة عند الهبوط وجعلها تهبط في مسافة أقل.

Airplane MD-80 does pushback using reverse thrust ✈️ pic.twitter.com/A4yL6rg6Ix — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) December 22, 2020

وتعتمد هذه الفكرة على استخدام تصميمات خاصة يمكن وضعها على الجزء الخلفي للمحركات، بحيث تحول مسار العادم عند الحاجة.

يظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" طائرة مدنية أمريكية طراز ماكدونل دوغلاس "إم دي -80" خلال استخدامها لتقنية الدفع المعكوس في تحريك الطائرة إلى الخلف أثناء وقوفها على الأرض.