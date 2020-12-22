ملاكم مصري يواجه المحاكمة بتهمة قتل ابنته في نيويورك

يواجه الملاكم المصري السابق كباري سالم، 52 سنة، المحاكمة حضوريا أمام القضاء الأمريكي في نيويورك، الذي وجه له تهمة قتل ابنته عمدا.

ذكرت ذلك صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية، مشيرة إلى أن سالم يواجه تهمة قتل ابنته بدافع غير معروف حتى الآن.

ولفتت الصحيفة إلى أن الملاكم السابق أخفى جثة ابنته في إحدى الحدائق في نيويورك، حتى تم اكتشافه بالصدفة بواسطة أحد العدائين خلال أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وكشفت التحيقيات المبدئية أن الفتاة تعرضت للخنق على يد قاتلها، قبل أن يتم إخفاء جثتها في إحدى الحدائق بعد جرها مسافة 8 أمتار إلى مكان منعزل غطى فيه الجثة بورق الشجر.

وعقب الحادث فر المتهم إلى مصر وبقي مختفيا إلى أن كتب تدوينة على موقع "انستغرام" في مارس/ أذار الماضي، تمكن على إثرها فريق متخصص بملاحقة الفارين من الوصول إليه واعتقاله يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ولفتت الصحيفة إلى أن المتهم مثل أمام القضاء الذي استمع إلى أقواله فيما نسبه إليه من تهمة قتل ابنته.

يذكر أن الضحية كانت ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزل، وكان والدها من أشهر الملاكمين في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، حيث شارك في في الألعاب الاولمبية عامي 1992 و1996.