نجوى كرم تغلق شوارع بيروت... فيديو

أعادت النجمة اللبنانية، نجوى كرم، الحياة لشوارع بيروت الحزينة بعد الأحداث الأخيرة خاصة بعد أن ظهرت في شوارع بيروت من أجل تصوير فيديو كليب جديد من إخراج وليد ناصيف.

وأغلقت نجوى كرم، مرة أخرى، أحد شوارع العاصمة مع معجبيها وذلك لتصوير فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "معذور قلبي" مع المخرج وليد ناصيف، وملأت الشوارع رقصاً وغناءً أثناء تصوير الأغنية، وتجمهر المحبين حولها أثناء التصوير ورقص عدد من الجمهور الدبكة مع نغمات الأغنية.

وانتشرت فيديوهات الفنانة اللبنانية بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأبدى الجمهور حماسا وشوقا منقطع النظير لمشاهدة الفيديو كليب الراقص الذي عمدت الفنانة اللبنانية إلى تصويره وسط بيروت بين الناس رغما عن جائحة كورونا التي تفتك بالعالم.

والجدير بالذكر أن نجوى كرم كانت قد أشعلت مواقع التواصل منذ يومين بأنوثتها الطاغية في حفل زفاف ابن شقيقتها وفستانها الأحمر الناري، ويعتبر هذا العمل هو الأول للفنانة اللبنانية خلال سنة 2020 بعد أن كانت قد ابتعدت قليلاً عن الوسط الفني بسبب انفجار مرفأ بيروت وجائحة فيروس كورونا التي أصابت العالم وهزت العالم الفني.