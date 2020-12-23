إعلامية كويتية تثير الجدل بتغريدة عن محمود ياسين وحفيده

وعقدت مي العيدان، من خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، المقارنة بينهما، حيث أشارت إلى أن الحفيد أكثر وسامة من الجد. وكتبت: "صورة محمود حفيد المرحوم الفنان محمود ياسين. قد يكون أكثر منه وسامة ولكن لن يأتي مثل عبقرية وفن محمود ياسين".

View this post on Instagram A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)

وأحدث هذا موجة من الجدل، حيث انتقد المتابعون الإعلامية الكويتية، ورأوا أن عليها نقل الأخبار لا التحدث عن حياة الناس وأشكالهم، فيما رأى آخرون أن الحفيد نسخة عن جده واعتبروا أنه أقل منه جمالاً.

وجاءت هذه التغريدة بعد أيام من سخريتها من الفنان المصري أحمد بدير الذي وصفته بـ"الأقرع"، قبل أن تقدّم له اعتذارها في وقت لاحق، وتقول: "سمعت صوته إمبارح وكان متألم جدًا وحزين.. أنت راجل كبير وحقك عليّا".