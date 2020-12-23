"مهرجان القاهرة السينمائي السبب"... رامي رضوان يروي تجربته الصعبة مع "كورونا"

عاد الإعلامي المصري، رامي رضوان، من جديد لتقديم برنامجه "مساء dmc" بعد شفائه من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال رضوان، في أول ظهور له بالبرنامج، "كنت بكلمكم من أول السنة عن كورونا من واقع الأبحاث والدراسات من مختلف المؤسسات العلمية والتعليمية ومراكز الأبحاث والأطباء والمتخصصين في العالم، ده هيفضل مستمر معنا، النهاردة أنا بتكلم كمان من واقع تجربة عشتها بكل تفاصيلها اللي كنت بحذر وبحكي عنها من شهور".

وأضاف أن "يوم الأصابة جاء من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وأن الأعراض جاءت من اليوم الثاني بفقدانه لحاستي الشم والتذوق وقرر عزل نفسه وخضع للتحليل الخاص بالفيروس لتكون نتيجته إيجابية".

وتابع رضوان: "خدعوك فقالوا كورونا ده دور برد بس تقيل شوية هو مش دور برد، ده دور سخيف وتقيل وخنيق وممل، وأنا كنت بعاني من تكسير في الجسم وصداع في بداية الثلاث أيام ثم استقرت حالتي"، مؤكدا أن "ناس كتير بتسألني أخذت أدوية إيه، لكن مستحيل أقدر أقول لأي حد خد العلاج ده دي جريمة، وأنا غيرت البروتوكول العلاجي بعدها بـ48 ساعة".

وكان الإعلامي المصري، رامي رضوان، كشف في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال "الحمد لله على كل حال، الحمد لله حمدا كثيرا، تأكدت إصابتي بكورونا، وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله".

فيما تفاعلت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، مع إصابة زوجها، بطريقة رومانسية. وشاركت دنيا سمير غانم صورة لها مع زوجها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلقت معها: "أحبك جدا، ربنا يحفظ ويخلليك لي وربنا يحفظنا جميعا".