بعد واقعة الصراخ... توم كروز يوقف تصوير فيلم "المهمة المستحيلة"

ذكرت تقارير بريطانية، أن النجم الأمريكي الشهير توم كروز أوقف تصوير فيلم "المهمة المستحيلة 7"، بعدما واجه انتقادات كثيرة بسبب التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه وصراخه في فريق العمل وتوجيه السباب والشتائم لهم نتيجة عدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا أثناء العمل.

ونقلت صحيفة "ذا صن"، عن مصدر مقرب للممثل الأمريكي قوله، إن "توم أوقف مبكرا عملية التصوير وسافر إلى ميامي لقضاء عيد الميلاد مع ابنه كونور".

وأضاف "يبدو أنه قرار صائب.. لقد كان توم مرهقا بعد عملية تصوير طويلة.. تعليق الإنتاج فكرة جيدة للجميع بعدما تصاعد التوتر مؤخرا".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير صحفية بأن 5 موظفين في أحدث أفلام الممثل الأمريكي، توم كروز، قدموا استقالاتهم ، بعدما رأوا أنه من المستحيل العمل معه في موقع تصوير واحد، بسبب صراخه المستمر فيهم.

وكان كروز البالغ من العمر 58 عاما خرج عن أعصابه في موقع تصوير الجزء السابع من أفلام الحركة "مهمة مستحيلة" (Mission Impossible).

وقال مصدر رفض ذكر اسمه إن "عصبية توم كروز تجاه طاقم الفيلم لم تهدأ منذ ذلك الحين، وكانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير".

وتابع: "منذ أن علمت وسائل الإعلام بعصبية وصراخ توم كروز، كان هناك المزيد من غضب النجم الأمريكي، وغادر العديد من الموظفين مناصبهم".

ويأتي ذلك، بعد أن كشفت وسائل إعلامية مؤخرا عن تسجيل مسرب له من داخل موقع التصوير وهو يصب غضبه على طاقم التصوير بألفاظ نابية، وتهديده لهم بالطرد.

وورد أن سبب غضب توم كروز بسبب انتهاك 2 من أفراد الطاقم بروتوكولات السلامة الخاصة بـ(كوفيد-19) أثناء عملهما خلف الكواليس لفرض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي.

يشار إلى أنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول أجرى توم كروز محادثات مع مخرج الجزء السابع من "مهمة مستحيلة"، كريستوفر ماكواري، بعد أيام من إعلان إصابة عشرات الأشخاص في إيطاليا بفيروس "كورونا" المستجد.

وبسبب فيروس "كورونا" المستجد، تأجل طرح أحدث أفلام توم كروز في دور العرض السينمائية، وهو الجزء الثاني من "توب غن" إلى العام المقبل 2021.