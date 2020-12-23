أحمد العوضي يقطع وعدا لياسمين عبد العزيز بعد شائعة طلاقهما

وقطع العوضي، وعدا بالبقاء مع ياسمين عبد العزيز إلى الأبد، وذلك في صورة نشرها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إلى جانبها، وعلق عليها قائلاً: "معا إلى الأبد".

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وكان أحمد العوضي كشف مؤخرا حقيقة خبر انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز. وأعاد نشر ما كتبته بعض الصفحات حوال انفصاله عن ياسمين، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق ضاحكا: "إيه ده بجد.. تصدق معرتفش إلا من هنا".

وثارت حالة من الجدل الكبير من خلال جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهي الشائعة التي انتشرت كثيرا أثناء الساعات الماضية.

يذكر أن أحمد العوضى، شارك فى السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "الاختيار"، والذي حقق نجاحًا واسعًا، حيث جسد فيه شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي، فيما شاركت ياسمين عبد العزيز فى مسلسل "ونحب تاني ليه"، مع شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وغيرهم.