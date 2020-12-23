النجم المصري رامي مالك يشارك دنزل واشنطن في فيلم جديد... فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لشركة "وارنر بروس بيكتشر" الملامح الأولى للعمل السينمائي، الذي يشهد عودة النجم العالمى دنزل واشنطن والنجم العالمى ذو الأصول المصرية رامى مالك.

ذكر ذلك موقع "إمبير أون لاين" الأمريكي، مشيرا إلى أن الفيلم يشارك فيه أيضا النجم جاريد ليتو، مشيرا إلى أنه من المقرر عرض الفيلم في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل بدور العرض.

ويظهر النجم دنزل واشنطن في المقطع الدعائى للفيلم، الذي يجسد فيه شخصية شرطي يبحث عن أدلة في جريمة ما، بينما يظهر مالك لمشاركته في بعض المشاهد التي تجمعهما.

ولفت الموقع إلى أن الفيلم الذين يحمل اسم "ذا ليتل ثنينغس" تدور أحداثه حول تتبع "ديك"، الذي يظهر بدور وكيل مقاطعة كيرن، لمؤامرة.

ويتعاون "ديك" مع باكستر، وهو محقق في شرطة لوس أنجلوس، للقبض على القاتل.