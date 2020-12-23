كيف تصنع الأحذية من الإطارات التالفة... فيديو

أدت زيادة الإنتاج العالمي من إطارات السيارات إلى ظهور مشكلة كبرى تتمثل في تحول مخلفاتها إلى مصدر لتلوث البيئة.

ورغم التوسع في الصناعات القائمة على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية حول العالم خلال السنوات الماضية، فإن غالبية المخلفات البلاستيكية التي تم إنتاجها خلال الـ70 عاما الماضية ينتهي بها الحال إلى تلويث مصادر المياه حول العالم.

How tire scraps in India are made into shoes pic.twitter.com/2jvTVQ1j0a — Tech Insider (@techinsider) December 10, 2020

وتعد صناعة الأحذية من الإطارات التالفة من بين الصناعات القائمة على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، التي تشير تقارير إلى أنها يمكن أن توفر للعالم نحو 64 مليار دولار خلال 6 سنوات، بحسب موقع "ستاتيستا" الأمريكي.

ونشر موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي مقطع فيديو، قال إنه يرصد خطوات صناعة الأحذية من الإطارات التالفة في الهند التي تعد من أكبر مستورديها عالميا.