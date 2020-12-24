شركة "غازبروم ميديا" تشتري النظير الروسي لـ"تيك توك"

وتعتزم الشركة القابضة، إطلاق نسختها من TikTok وYouTube في العامين المقبلين.

تلقت شركة "غازبروم ميديا" ​​حقوقا حصرية للتطبيق وحقوقا غير حصرية للبرنامج مع حق التعديل والمعالجة. وأوضح ألكسندر زاروف، رئيس المجموعة القابضة ، لـ"كوكيرسانت"، أن هذا سيسمح بتسريع تطوير خدمة الفيديو للمدونين الروس، ووعد بأن منصة "غازبروم ميديا" الخاصة ستظهر في العامين المقبلين.

وأعلن زاروف عن إطلاق النسخة الروسية من YouTube و TikTok في منتصف ديسمبر.

ستختلف المنصتان في طول الفيديو: سيركز أحدهما على التنسيقات الطويلة والآخر على التنسيقات القصيرة، بحسب ما نقل موقع "فوربس".

وقال زاروف أن بوابة Rutube ستصبح أساسا لإحدى الخدمات، في الوقت نفسه، أعرب عن أمله في ألا يتم حظر موقع YouTube في روسيا، على الرغم من السماح بذلك بموجب مشروع قانون تم تقديمه إلى مجلس الدوما لفرض الرقابة على وسائل الإعلام الروسية.