وثقوا جريمتهم عبر "إنستغرام"... اعتقال ثلاثة شبان إسبان بعد اختطافهم رجلا وضربه وتهديده بالقتل

أفاد أحد التقارير المحلية، أن ثلاثة مراهقين اعتقلوا في إسبانيا بعد اختطافهم وتعذيبهم رجلا خلال هجوم عليه استمر ساعات وقاموا ببثه على الهواء مباشرة عبر "إنستغرام".

وبحسب التقرير، فقد قام الشبان باصطحاب الرجل إلى منزل في بينيكارلو، وقاموا بضربه بشكل مدم، وهددوه بالقتل، وشوهد الرجل يتوسل للشبان من أجل الإبقاء على حياته خلال البث الذين قاموا بنشره، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Three Spanish teens accused of brutally beating man on Instagram live https://t.co/eWjDgBL478 pic.twitter.com/0wYb7bUrEy — New York Post (@nypost) December 24, 2020

​ ونتيجة لقيام أحد الشبان الثلاثة بالإعلام عن مكان المنزل عن طريق الخطأ، تحركت السلطات وألقت القبض عليهم جميعا، وأنقذت الرجل.

وكما أوضح التقرير أن الرجل نقل إلى المستشفى وهو لا يزال حتى الآن حالة خطرة، نتيجة تعرضه لإصابة شديدة في الرأس وكسر في أحد الأضلاع وتمزق في فقرات ظهره.

وبعد التحقيق توصل المعنيون إلى أن الشبان يعرفون ضحيتهم جيدا، ويقطنون في المبنى ذاته، وأنهم قاموا باختطافه بغية الحصول على المال، هذا ما وضع الشبان الثلاث على ذمة التحقيق أمام المحكمة بتهمة محاولة القتل والاعتقال غير القانوني.