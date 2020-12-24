لماذا لا يمشط رئيس الوزراء البريطاني شعره... فيديو

سأل مراسل قناة "ذي صن" البريطانية، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن سبب عدم تمشيط شعره أبدا عندما يخاطب الأمة.

وسأل المراسل: "لماذا لا تمشط شعرك أبدا عندما تخاطب الأمة؟ حتى عندما تمثل بريطانيا في الخارج لا تمشطه".

فأجاب جونسون: "هو أمر خاص بشعري، ولكنني أؤكد أني أمشطه، لدي فرشاة في مكتبي، على أية حال هنئ والدتك بالكريسماس بدلا مني".

وأضاف: "أعتذر عن شعري لكني أبذل قصارى جهدي".