طائرة تطلق صاروخين أثناء الإقلاع... فيديو

تعتمد الطائرات على قوة الدفع التي تولدها محركات فائقة القوة، تمكنها من الإقلاع والتحليق بسرعات كبيرة في وقت قياسي، بينما تكون هناك وسائل دفع إضافي تختلف من طائرة إلى آخر ولا يتم استخدامها إلا عند الضرورة.

وتعتمد بعض الطائرات مثل الطائرات الحربية على محركاتها في الإقلاع بالطريقة التقليدية على مدارج طويلة، لكن عند الطوارئ يمكن لتلك الطائرات أن تستخدم محركات إضافية تمنحها قوة دفع هائلة تمكنها من الإقلاع على بعد أمتار من نقطة انطلاقها.

Plane took off with help from rockets ✈️ pic.twitter.com/BAcke3v1J4 — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) December 24, 2020

والهدف من المحركات الإضافية هو منح الطائرة تسارع غير عادي في وقت قياسي أثناء الإقلاع أو أثناء خرق حاجز الصوت في الطائرات الحربية.

لكن إحدى الطائرات الضخمة استخدمت أسلوبا آخر للحصول على قوة دفع كافية للإقلاع القصير، وذلك بالاعتماد على قوة دفع صاروخي تم تثبيتها في بدن الطائرة.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" طائرة تقوم بإطلاق اثنين من الصواريخ المثبتة على بدنها أثناء الإقلاع، وهو ما مكنها من الانطلاق من على المدرج والوصول إلى الارتفاع المطلوب في وقت قياسي.