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    تطبيقات للهواتف الذكية

    لحماية الخصوصية على الهاتف... هذه أفضل 5 تطبيقات

    © AP Photo / Andy Wong
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    مثلت الهواتف الذكية منذ بدايتها مصدر سعادة لكثيرين، لكن التعامل معها شابه كثير من الأخطار على مستوى الحفاظ على الخصوصية.

    وقد أدت جائحة كورونا إلى مكوث الكثيرين داخل البيوت، الأمر الذي جعل تلك الهواتف أحد مصادر معرفة الأخبار والأحداث، وأيضا "التسلية" لهم.

    الذكاء الاصطناعي
    © Photo / Pixabay
    إعجاز الذكاء الاصطناعي... تطبيق جديد يحول الهواتف الذكية إلى أجهزة طبية متنقلة
    من هنا طرحت بعض المواقع المتخصصة أسماء بعض التطبيقات التي تمثل أفضل المتاح للحفاظ على الخصوصية.. وهذه أفضل خمس تطبيقات في هذا الإطار.

    1) تطبيق Signal

    وهذا التطبيق نشرت عنه مزايا كثيرة، بأنه "يستحق تمامًا أن يكون تطبيق المراسلة الافتراضي الأول في عام 2020، وذلك بفضل دعمه العديد من الميزات التي تحافظ على خصوصيتك وأمانك الرقمي.

    كما أنه يُعد أحد أكثر تطبيقات المراسلة أمانًا في الوقت الحالي، حيث يوفر ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) لجميع محادثاتك النصية والصوتية وكذلك محادثات الفيديو لحماية خصوصيتك، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التطبيق مفتوح المصدر وحصل على موافقات العديد من المؤسسات والهيئات التي تهتم بخصوصية المستخدمين، مثل: مؤسسة موزيلا التي تطور متصفح (فايرفوكس)، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة العفو الدولية، بالإضافة إلى الجيش الأمريكي.

    وهذا التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في "آب ستور"، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في "غوغل بلاي".

    2) تطبيق متصفح TOR

    ويعد تصفح الإنترنت بشكل مجهول أكثر صعوبة مما قد تتخيله، حتى مع استخدام (وضع التصفح الخفي) Incognito mode، وذلك لأن هذا الوضع بشكل عام لا يجعل نشاطك على الويب مجهولًا تمامًا، أو يخفي معلوماتك الشخصية عند تسجيل الدخول إلى مواقع الويب.

    وإذا كنت تستخدم هاتف ذكي يعمل بنظام التشغيل أندرويد، فيمكنك استخدام تطبيق متصفح Tor الذي يعتبر من أبرز تطبيقات الخصوصية التي تساعدك في إخفاء هويتك عند تصفح الويب، خاصة إذا كانت وظيفتك تعتمد بشدة في الحفاظ على سرية ما تفعله عند تصفح مواقع الويب.

    3) تطبيق محرك البحث DuckDuckGo

    يعتبر تطبيق محرك بحث DuckDuckGo أحد بدائل محرك غوغل ومن أبرز تطبيقات الخصوصية التي يمكن استخدامها للحفاظ على خصوصيتك عند البحث، ومع أنه لا يأتي بالكثير من الميزات ولكنه يقدم تجربة تصفح رائعة، خاصة فيما يتعلق بحماية المستخدم من التتبع عبر الإنترنت، حيث لا يدعم المتصفح المزامنة أو تثبيت الإضافات.

    بالإضافة إلى ذلك يقوم بحظر أدوات التتبع بشكل افتراضي، ويقدم تصنيف خصوصية لكل موقع ويب تزوره، مع قائمة كاملة بكل أدوات التتبع المستخدمة في الموقع ومعلومات عنها بطريقة سهلة الفهم، كما يضم ميزة مسح جميع علامات التبويب وبيانات التصفح بنقرة واحدة.

    4) تطبيق البريد الإلكتروني ProtonMail

    وهذا التطبيق من أفضل تطبيقات الخصوصية التي تُساعدك في تأمين بريدك الإلكتروني، حيث يتيح لك ProtonMail تشفير رسائلك قبل إرسالها ثم تدميرها ذاتيًا بمجرد قراءة الطرف الآخر لها، وهو يعمل مثل تطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى، مثل: جيميل، ولكن على عكسها يسمح لك بتطبيق مستويات إضافية من الأمان على رسائلك.

    ومن أهم ميزات الأمان التي يقدمها التطبيق هي حماية الرسائل المرسلة بكلمة مرور، ومن ثم حتى إذا تمكن "الهاكرز" من الوصول إلى صندوق الوارد الخاص بك، فلن يتمكنوا من قراءة الرسائل حتى يقوموا بإدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها سابقًا.

    5) تطبيق Haven

    وهو تطبيق يتيح لك مراقبة منزلك من بُعد، دون أن تشتري كاميرات المراقبة المحترفة، مثل Amazon Ri.

    حيث يتيح استخدام (Haven)  تحويل هاتف أندرويد القديم إلى كاميرا مراقبة فعالة للغاية، بحيث يصبح كاشفا للحركة والصوت والاهتزاز والضوء، ومراقبة الضيوف غير المتوقعين والمتطفلين غير المرغوب فيهم، ومن ثم إذا اقتحم شخص ما منزلك وأنت خارجه فلن يكتشفه التطبيق فحسب، بل سيرسل لك صورًا له.

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    اختراق خصوصية, خصوصية, تطبيقات, هواتف ذكية, هواتف
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