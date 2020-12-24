"كنتاكي" يطرح جهاز ألعاب فيديو يسخن الدجاج المقلي... صور وفيديو

أزاحت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة العالمية "دجاج كنتاكي" الستار عن جهاز جديد لتشغيل ألعاب الفيديو، لكنه يحمل ميزة إضافية، وهي تسخين الدجاج المقلي.

واختار "كنتاكي" أن يكون تصميم جهاز "كي إفي كونسول" على شكل دلو دجاجه المقلي، والذي قامت بتطويره بالتعاون مع شركة "كوولر ماستر"، ويحمل اللونين الأسود والأحمر.

ويحظى دلو "كنتاكي" لألعاب الفيديو بدعم من شركة "إنتل" للبرمجيات والكمبيوتر، إذ يحتوي على كمبيوتر "Intel Nuc9 Extreme"، ومحركي أقراص "سيغيت باراكودا" بسعة 1 تيرابايت للتخزين، وفقا لبيان على موقع شركة "كوولر ماستر".

أما بالنسبة لسخان الدجاج المقلي في الجهاز، فإنه يشبه إلى حد كبير شواية اللحوم، وقادر على تسخين ما يشبه جناحين صغيرين باستخدام "الحرارة الطبيعية وتدفق الهواء"، لكن لم يتم توضيح ما إذا كان تخرج أبخرة ناتجة عن التسخين أم لا، وهو ما قد يسبب تلفا للجهاز.

ويؤكد رئيس العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في "دجاج كنتاكي" المملكة المتحدة وإيرلندا، مايك شيفرز، أن جهاز "كي إف كونسول" يجمع ما بين الاستمتاع بألعاب الفيديو والحفاظ على وجبة دجاج "كنتاكي" ساخنة طوال اللعب.

وفيما لم تتوافر أي معلومات عن موعد بيع الجهاز أو حتى سعره، فإن جهاز "Intel NUC9 Extreme" المجهز جيدا تبلغ تكلفته كلف 3100 دولار أمريكي.