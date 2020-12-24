أول ظهور رسمي لمحمد منير بعد الخروج من المستشفى... صور

شارك الفنان المصري، محمد منير، أمس الأربعاء، أول ظهور رسمي له بعد خروجه من المستشفى، وشفائه من وعكته الصحية.

ونشر منير عبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي جلسة تصوير جديدة خضع لها لصالح نسخة مجلة "جي كيو" في الشرق الأوسط، وذلك بمناسبة حصوله على جائزة "أسطورة 2020" منها.

ويظهر محمد منير في إحدى الصور وهو يضع خرزة ورقاء على عينه، في إشارة إلى وقايته من الحسد.

Mohamed Mounir is the winner of @GQMiddleEast Legend Award for 2020. Across music and film, he has been a cultural force for nearly half a century, charming Egypt with a cheeky grin. The man that changed everything and united a nation’s true sound is about to begin his next act. pic.twitter.com/h49G7wywIv — Mohamed Mounir (@Mounirofficial) December 23, 2020

وفي لقاء أجرته المجلة معه، أكد محمد منير أن ما جعله يستوحي فكرة ألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال"، الذي سيطرحه خلال أيام، ويعود به للساحة الغنائية بعد غياب، هو "الحزن والتنافر الموجود في العالم الآن"، بحسب قوله، وتابع أن الألبوم مفعم بالتفاؤل والسعادة، ويحتوي على العديد من الكلمات الرائعة".

وأكد أن "شيء جذري حذث في عام 2020 وشعر به بنفس الطريقة التي شعر بها الناس".

وعن كيفية استقباله للعام الجديد 2021، أجاب منير: "إن العالم يحتاج للمزيد من الرحمة والمزيد من المغفرة والمزيد من الحب، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الشفاء".

وكانت وسائل إعلام محلية، أفادت بأن محمد منير تعرض لوعكة صحية، صباح أمس الجمعة، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور، موضحة أن "منير نُقل إلى قسم المخ والأعصاب بأحد المستشفيات الخاصة".

فيما خرج منير، يعدها ليطمئن جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد دخوله المستشفى، وأكد أنه بخير وسيعود خلال الساعات المقبلة من أجل وضع اللمسات النهائية على ألبومه الغنائي الجديد "باب الجمال".

يشار إلى أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها محمد منير حملت عنوان "الناس في بلادي"، وذلك عبر حسابه قناته في موقع "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.