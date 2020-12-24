كمامات من الذهب والفضة... وهذه هي الأسعار

في محاولة لتصميم نوع غير تقليدي من الكمامات، ابتكر صائغ تركي كمامات مصنوعة من الذهب والفضة.

أقدم الصائغ صبري دميرشي، المقيم في إسطنبول، على تصنيع قوالب خاصة، لإنتاج هذا النوع من الكمامات التي تتراوح كلفتها بين 200 و2200 يورو، بحسب موقع "الشرق".

وقال دميرشي إنه لم يجد نماذج لهذا النوع من الكمامات، الأمر الذي استدعى أن يصمم القوالب بنفسه.

وأشار إلى أن فكرة تصنيع هذه الكمامات راودته في فترة الحجر الصحي، حيث أقام في المنزل لمدة شهرين، وكان لديه متسع من الوقت للتفكير.

وأوضح أن الأمر استغرق نحو 4 أشهر، حتى يتمكن من تصنيع هذا القناع، لعدم وجود نموذج سابق.

عن أسعار هذه الأقنعة، قال إن الكمامة الفضية تزن حوالي 25 غراما وهي مصنوعة من الفضة الخالصة ويبلغ سعرها 200 يورو.

وأوضح أن وزن القناع الذهبي يتراوح بين 25 و30 غراما، مشيرا إلى أنه ذهب من عيار 18 قيراطًا ويبلغ سعره 2200 يورو.