هيفاء وهبي تفاجئ الجميع بعد تداول "لفظ خارج" على لسانها

أشعلت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، فضلا عن أنها تصدرت محركات البحث، بسبب ما نسب إليها من هجوم على المخرج طارق العريان، طليق الفنانة السورية أصالة نصري.

تداول مستخدمو "السوشيال ميديا" تعليقا يزعم أنه صادر من حساب هيفاء وهبي الرسمي على "إنستغرام"، الذي يحمل "لفظا خارجا" وجهته إلى العريان، تعليقا منها على الصورة التي شاركتها أصالة نصري له مع عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، ووصفتها بأنها "أقسى صورة مرت عليها".

"أحب أقول لمن ركب هذا البوست البشع أنك إنسان بتشبه الوصف الذي مكتوب فعلا، وبحب أقول للي صدقوا إن هذا بوست فعلا من عندي كان من الممكن أن تتأكدوا بكل بساطة أنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي، اقتصى التوضيح".

وبعد الجدل المثار، فاجأت هيفاء وهبي الجميع، مساء اليوم الخميس، بنفيها أن يكون ذلك التعليق له علاقة بها، وأوضحت عبر خاصية "الستوريز" على "إنستغرام":

وانتشرت مؤخرا صورة للمخرج طارق العريان، تجمعه بعارضة الأزياء السورية نيكول سعفان، فيما نشرت الفنانة المعتزلة نسرين إمام، صورة تجمعها بالعريان ونيكول عبر "ستوري إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "شكرا حبايبي كانت ليلة مدهشة".

وأعادت أصالة نشر الصورة وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "هي أقسى صوره أنا مرقت عليّي من بداية قصتي لليوم.. ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعه وأنا قاعده بسّ عم حاول صدق".

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وتابعت أصالة: "فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفْس.. والستّ العزيزه الّلي بتشكر على أحلى ليله سهرتها ياترى فعلاً؟ ولّا بسّ تشجيع للظلم والجحود والنكران.. الحقيقه كلكم بتعرفوها من غير ما إحكيها.. الصوره مو عاديّه.. وموقادره أتجاوزها لأنّه تفاصيلها بشعه جارحه بتقتل فيني حتّى نقطة الأمان الّلي عمّ حاول حافظ عليها على قدّ ماأقدر .. ولوالد ولادي (آدم وعلي) غير إنّه اللي بتعمله مو إنساني هوّه عيب".

واختتمت أصالة تعليقها متوجهة بالحديث إلى جمهورها قائلة "سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري".

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع العريان عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليه قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي".